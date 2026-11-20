امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت همبستگی میان مردم و مسئولان، توجه به مشکلات معیشتی و پاسخگویی شفاف مدیران را از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور دانست .

تأکید امام جمعه موقت زنجان بر حفظ وحدت ملی، تقویت اعتماد عمومی و توجه به معیشت مردم

تأکید امام جمعه موقت زنجان بر حفظ وحدت ملی، تقویت اعتماد عمومی و توجه به معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و همبستگی میان مردم و مسئولان گفت: مقاومت ملت ایران و نیرو‌های مسلح در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان، محاسبات آنان را برهم زده و صیانت از این دستاورد نیازمند تقویت اعتماد عمومی، پاسخگویی مسئولان و توجه به مشکلات معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام ایوب سلطانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان، ضمن خیرمقدم به نیرو‌های سپاه، بسیجیان و نوجوانان و نونهالان طرح صالحین که با عنوان «جان‌فدایان ایران» در نماز جمعه حضور یافته بودند، اظهار داشت: تربیت نسل مؤمن، آگاه و انقلابی از ضرورت‌های آینده کشور است و آینده انقلاب و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی به تلاش مربیان و تربیت صحیح نسل جوان وابستگی دارد.

وی با اشاره به شرایط بحرانی جهان و تحولات منطقه افزود: امروز بسیاری از تحولات جهانی تحت تأثیر مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیرو‌های مسلح قرار گرفته است و دشمنان که محاسبات دیگری برای کشور داشتند، در برابر مقاومت و ایستادگی ملت ایران ناکام مانده‌اند.

امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر اینکه حفظ وحدت ملی باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: اتحاد میان آحاد مردم و همچنین همبستگی میان مسئولان و مردم دو ضرورت اساسی کشور است، مردم صاحبان اصلی نظام و کشور هستند و مسئولان باید خود را خدمتگزار و امانتدار آنان بدانند.

سلطانی ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی از سوی مسئولان باید با توجه به آثار آن بر زندگی، آرامش روانی و معیشت مردم اتخاذ شود و مسئولان در جایگاه خدمتگزاری باید نسبت به دغدغه‌ها و مشکلات جامعه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره تصمیمات کشور گفت: مسئولان و تصمیم‌گیران باید مسائل و مشکلات را به درستی برای مردم تشریح کنند و با ارائه گزارش‌های روشن، زمینه آگاهی جامعه را فراهم آورند تا شایعات و اخبار نادرست نتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به موضوع نان و یارانه‌های اختصاص‌یافته به این بخش اظهار داشت: دولت سالانه منابع قابل توجهی برای تأمین یارانه نان اختصاص می‌دهد، اما مساله اساسی، توزیع عادلانه این منابع و اصلاح زنجیره تولید و توزیع از مزرعه تا سفره مردم است.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های مربوط به توزیع آرد و نان، همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و هدررفت منابع و مشکلات موجود در این زنجیره باید با تصمیم‌گیری کارشناسی و اطلاع‌رسانی دقیق برطرف شود.

سلطانی با بیان اینکه مردم باید از اهداف و ضرورت اصلاحات اقتصادی آگاه باشند، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف درباره تغییرات و تصمیمات اقتصادی به‌ویژه در موضوعات مرتبط با کالا‌های اساسی، می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی‌ها و برداشت‌های نادرست جلوگیری کند.

وی در ادامه به موضوع مدیریت مصرف سوخت و سیاست‌های جدید بنزین اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی نرخ سوم بنزین از جمله سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت است.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به حجم بالای مصرف و قاچاق بنزین در کشور افزود: برآورد‌ها از قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت حکایت دارد که این موضوع ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع انرژی را دوچندان می‌کند.

سلطانی با تأکید بر اینکه کاهش مصرف سوخت تنها با تغییر قیمت محقق نمی‌شود، افزود: فرهنگ‌سازی در جامعه، ارتقای کیفیت خودرو‌های تولید داخل، اصلاح ساختار خودروسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از عوامل مؤثر در مدیریت مصرف بنزین است.

وی با اشاره به سابقه چند دهه‌ای صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، کیفیت خودرو‌ها و میزان مصرف سوخت همچنان از مسائل مهم کشور است و دولت باید در کنار سیاست‌های مدیریت مصرف، برای ارتقای کیفیت خودرو‌ها و تقویت خدمات حمل‌ونقل عمومی نیز برنامه ریزی کند.

امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت توجه به معیشت مردم را بیشتر کرده است، افزود: سیاست‌های اصلاحی زمانی موفق خواهد بود که ضمن مدیریت منابع و جلوگیری از قاچاق و هدررفت به بهبود کیفیت زندگی و کاهش مشکلات مردم منجر شود.

سلطانی با قدردانی از حضور و ایستادگی ملت ایران، ابراز امیدواری کرد: با عنایت الهی، تداوم رهبری و هدایت‌های مقام معظم رهبری، وحدت و همدلی مردم و مسئولان و تلاش نیرو‌های خدوم کشور، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی با قدرت ادامه یابد.

امام جمعه موقت زنجان در ادامه با تأکید بر اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی گفت: تقوا به معنای ایمان حقیقی به خداوند و مراقبت مستمر از رفتار و اعمال است و تنها راه سعادت و عبور امن انسان از فراز و نشیب‌های زندگی به شمار می‌رود.

سلطانی با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف خاطر نشان کرد: بسیجی واقعی کسی است که در هر شرایطی احساس مسئولیت کند و متناسب با نیاز جامعه در میدان خدمت، دفاع و محرومیت‌زدایی حضور داشته باشد.