به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام سجاد (ع) هدف از برگزاری این کنکور را خدمت رسانی علمی و ایجاد فضای رقابتی سازنده بین جوانان در مقاطع مختلف در قالب برنامه‌ای منسجم در مساجد و مراکز آموزشی زیر پوشش بسیج محلات و ارزیابی سطح علمی دانش آموز عنوان کرد.

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بابک اکبر محمدی افزود: این طرح با همکاری بسیج و با هدف دسترسی عادلانه دانش آموزان حتی در مناطق محروم و دور افتاده استان طراحی شده است تا تمامی جوانان هرمزگانی فرصت برای سنجش خود داشته باشند.