وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین روز سفر خود به ارمنستان، عصر امروز با وزیر فناوری‌های پیشرفته ارمنستان دیدار کرد. این دیدار با هدف تبادل دانش و فناوری در بخش‌های زیر ساخت فناوری انجام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار دو جانبه که با هدف تبادل دانش و فناوری در بخش‌های زیر ساخت فناوری و تکنولوژی صورت گرفته است ، داوید تادوسیان وزیر ارمنستان اعلام کرد سال آینده زمان مناسبی برای ارزیابی این تبادل داده و برگزاری همایش مشترک در بخش هوش مصنوعی است .

وزیر ارتباطات کشورمان نیز در این دیدار بر تداوم این ارتباطات دو سویه تاکید کرد و گفت : فرصت بازدید از نمایشگاه دیجی تک تجربه مهمی بود که ما را در جریان بخش‌های فناوری جمهوری ارمنستان و شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه قرار داد .

ستار هاشمی افزود: پیوند ایران‌ و ارمنستان ، جدا نشدنی و روابط دو کشور از لحاظ سیاسی، علمی، اقتصادی تنگاتنگ است و ایران بر توسعه ارتباط با ارمنستان در بخش فناوری و اقتصاد دیجیتال تاکید دارد .

در حاشیه این دیدار نیز سند تفاهم پست و تبادل مرسولات پستی میان مدیر عامل شرکت ملی پست ایران و مدیر عامل پست ارمنستان امضا شد.



توسعه تبادل مرسولات و مسیرهای ترانزیتی ، همکاری در تجارت الکترونیکی و توسعه زیرساخت های پستی تجربیات در فناوری نوین پستی و لجستیکی از محورهای این تفاهم همکاری بود.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه و حضور در نمایشگاه بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، به ایروان سفر کرد.