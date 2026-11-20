امام جمعه موقت شهرستان نظرآباد، تقوای الهی، بصیرت و پایبندی به ولایت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های صیانت از جامعه در برابر جنگ شناختی و هجمه‌های فرهنگی دشمن دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام خلیل اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان نظرآباد، با اشاره به جایگاه تقوا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: بهره‌مندی از هدایت‌های الهی و آموزه‌های قرآن کریم، نیازمند تقوای درونی است؛ عاملی که انسان را در برابر فتنه‌ها، انحرافات و تهاجم فرهنگی مصون می‌دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله وحید خراسانی، مرجع فقید شیعه، خدمات علمی و دینی این عالم برجسته را ارزشمند و ماندگار توصیف کرد و افزود: تلاش در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، تربیت شاگردان و احیای شعائر دینی از جمله خدماتی است که نام و جایگاه این فقیه عالی‌قدر را در تاریخ حوزه‌های علمیه ماندگار کرده است.

امام جمعه موقت نظرآباد در ادامه با تبریک هفته بسیج، تفکر بسیجی را یکی از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بسیج به‌عنوان شجره طیبه انقلاب، محدود به جغرافیای ایران نیست و با تکیه بر خودسازی علمی، اخلاقی و معنوی، الگویی برای ایستادگی در برابر نظام سلطه به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام اسماعیلی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، تقویت بصیرت و همبستگی، توطئه‌های دشمنان و جریان‌های تفرقه‌افکن را خنثی می‌کند و با پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر پیشرفت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

وی در پایان، تقویت معنویت، آگاهی عمومی و تبعیت از ولایت را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و بر حفظ روحیه ایستادگی و امید در جامعه تأکید کرد.