شهردار تهران با تأکید بر نقش نخبگان در پیشرفت علمی و فناوری کشور گفت: مدیریت شهری تهران خود را موظف به حمایت از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی می‌داند و تلاش می‌کند زیرساخت‌های لازم برای نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل پایتخت را فراهم کند.

زاکانی: نخبگان و جوانان، فتح‌الفتوح انقلاب اسلامی و پیشران ساخت ایران قوی هستند

زاکانی: نخبگان و جوانان، فتح‌الفتوح انقلاب اسلامی و پیشران ساخت ایران قوی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در مراسم «نخبگان کشور دوست» و گردهمایی سالیانه کانون دانش‌پژوهان نخبه، با اشاره به مسیر تاریخی ملت ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در دوران پیش از انقلاب با محدودیت‌ها و وابستگی‌های گسترده مواجه بود و قدرت‌های خارجی تلاش می‌کردند کشور را در سیطره خود نگه دارند؛ اما پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و مسیر تازه‌ای برای استقلال، خودباوری و پیشرفت کشور گشود.

وی با اشاره به نقش نسل جوان در دوران دفاع مقدس افزود: جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان و طلاب با حضور در جبهه‌های نبرد و ایثارگری‌های کم‌نظیر، برای حفظ استقلال و تمامیت کشور تلاش کردند. در هشت سال دفاع مقدس، نمونه‌های درخشانی از فداکاری و ازخودگذشتگی به ثبت رسید که نشان می‌دهد چگونه ایمان و اراده جوانان می‌تواند مسیر تاریخ یک ملت را تغییر دهد.

زاکانی با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس و محدودیت‌های تجهیزاتی رزمندگان گفت: در سال‌های ابتدایی جنگ حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین امکانات دفاعی با مشکلات جدی روبه‌رو بودیم، اما همین شرایط زمینه‌ساز شکل‌گیری روحیه خودباوری و تلاش برای دستیابی به توانمندی‌های بومی شد. امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ملت ایران بر استقلال و توان دفاعی خود تکیه دارد و اجازه نمی‌دهد دیگران برای سرنوشت کشور تصمیم بگیرند.

نخبگان؛ فتح‌الفتوح انقلاب اسلامی

شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: به تعبیر رهبر شهید انقلاب فتح‌الفتوح امام (ره) تربیت جوانانی است که با تکیه بر ایمان، اراده و خودباوری توانسته‌اند در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری افتخارآفرینی کنند. نخبگانی که امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرند، نمونه‌هایی از همین ظرفیت ارزشمند هستند و می‌توانند تحولات اساسی در آینده کشور رقم بزنند.

وی ادامه داد: از شرایطی که در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس با آن مواجه بودیم تا دستاورد‌های امروز، مسیری طولانی و دشوار طی شده است. تلاش دانشمندان و مجاهدت افرادی همچون شهیدان حسن طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و باقری در شکل‌گیری نسل جدیدی از توانمندی‌های علمی و دفاعی کشور نقش داشته است. این مسیر حاصل سال‌ها تلاش، ایثار و مجاهدت است و مسئولیت امروز ما، ادامه دادن همین راه است.

زاکانی با اشاره به آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده، ویژگی‌های نسل مؤمن و پیشرو را مورد توجه قرار داد و گفت: محبت به خداوند، تواضع در برابر مؤمنان، عزت در برابر دشمنان و مجاهدت در راه خدا از ویژگی‌های این نسل است. نخبگان کشور نیز با روحیه‌ای مؤمنانه، مردم‌دوستانه و ایران‌دوستانه در مسیر علم‌آموزی و پیشرفت حرکت می‌کنند.

وی افزود: امروز در شرایطی که علم و فناوری به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور‌ها تبدیل شده است، نخبگان ما با تلاش علمی، کار گروهی و مجاهدت مستمر به دنبال آن هستند که جایگاه علمی ایران را در سطح جهان ارتقا دهند. این مسیر نیازمند صبر، تلاش و ایستادگی در برابر دشواری‌ها و موانع است.

جوانان، مخاطبان اصلی گام دوم انقلاب

شهردار تهران با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: افق پیش‌روی کشور نباید به دستاورد‌های امروز محدود شود. در این بیانیه، جوانان مخاطبان اصلی حرکت آینده انقلاب معرفی شده‌اند و مسئولیت تحقق مراحل پیشرفت انقلاب، دولت‌سازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نوین اسلامی بر عهده نسل جوان است.

زاکانی ادامه داد: تحقق عدالت اجتماعی، دستیابی به قله‌های علمی جهان و برافراشتن پرچم ایران در عرصه‌های مختلف بین‌المللی از جمله اهدافی است که باید با تلاش و نقش‌آفرینی جوانان و نخبگان دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و فشار‌های واردشده بر کشور گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با ترویج ناامیدی، جلوگیری از رشد نخبگان و جذب ظرفیت‌های علمی کشور، مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند؛ اما حضور جوانان باانگیزه و دانش‌پژوه در عرصه‌های علمی و اجتماعی، ظرفیت مهمی برای عبور از این چالش‌ها و ساخت آینده کشور است.

حمایت مدیریت شهری از ظرفیت‌های علمی و فناوری

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در حمایت از نخبگان گفت: ما در مجموعه مدیریت شهری خود را مکلف می‌دانیم که از ظرفیت نخبگانی کشور برای حل مسائل شهر تهران استفاده کنیم. پایتخت با مجموعه گسترده‌ای از نیاز‌ها و مسائل مواجه است و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای گره‌گشایی از این مسائل، دانش و توان تخصصی نخبگان است.

وی افزود: وظیفه مدیریت شهری تنها فراهم کردن بستر حمایت از نخبگان نیست، بلکه باید زمینه حضور مؤثر آنان در متن جامعه و مشارکت در حل مسائل واقعی شهر نیز فراهم شود. بر همین اساس، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های علمی و فناورانه را در دستور کار قرار داده‌ایم.

زاکانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه توسعه فناوری بیان کرد: از حدود سه سال و نیم گذشته، موضوع پشتیبانی از ظرفیت‌های علم و فناوری در شهر تهران را به‌صورت جدی دنبال کرده‌ایم و در همین راستا، تأسیس پارک علم و فناوری شهری در دستور کار قرار گرفت و مجوز‌های لازم نیز اخذ شد.

وی با اشاره به اختصاص ظرفیت‌های زمین و زیرساخت برای فعالیت‌های فناورانه گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی در شهر تهران برای توسعه فعالیت‌های فناوری در نظر گرفته شده است که بخشی از آن شامل محدوده‌ای حدود ۲۰۰ هکتار در منطقه پارک ولایت است. همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، برنامه توسعه این ظرفیت‌ها تا حدود ۵۰۰ هکتار در دستور کار قرار دارد.

شهردار تهران اضافه کرد: در این زمینه مذاکرات و مکاتباتی نیز در سطوح مختلف انجام شده و برای این موضوع یک بار با رهبر شهید نامه‌نگاری کردم و یک بار نیز حضورا خدمت ایشان رسیدم و با کسب موافقت رهبر شهید، تلاش کردیم ظرفیت‌های مناسبی برای استقرار و فعالیت مجموعه‌های دانش‌بنیان و فناور فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با علم و فناوری در مجموعه برج میلاد گفت: برگزاری نمایشگاه ایران پیشرو در برج میلاد، بخشی از اقدامات مدیریت شهری برای معرفی توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور است و برنامه‌ریزی برای برگزاری بخش دیگری از این رویداد در بهمن‌ماه نیز انجام شده است.

زاکانی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت از نخبگان خاطرنشان کرد: ما خود را خدمتگزار جامعه نخبگانی می‌دانیم و معتقدیم حل بسیاری از مسائل شهر تهران با اتکا به دانش، خلاقیت و توان تخصصی جوانان امکان‌پذیر است. مدیریت شهری تلاش می‌کند با فراهم کردن زیرساخت‌ها و پشتیبانی لازم، زمینه نقش‌آفرینی هرچه بیشتر نخبگان را فراهم کند و امیدواریم با همت این نسل، شاهد تحقق افق‌های بزرگ‌تر در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران باشیم.