

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تیمی پسران کمتر از ۱۹ سال قهرمانی جوانان جهان از شنبه ۳۰ آبان در استانبول ترکیه آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در گام نخست، از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت تهران، روی میز شماره ۳ مقابل ایتالیا قرار می‌گیرند.

در سیدبندی رسمی این رقابت‌ها که با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود، ایران سید نهم و ایتالیا سید هفتم را در اختیار دارند. برنده این مسابقه در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف چین، سید نخست رقابت‌ها خواهد رفت. این دیدار همان روز از ساعت ۱۹:۰۰ به وقت ایران، روی میز شماره یک برگزار می‌شود.

بنیامین فرجی، محمدحسن حبیبی، فراز شکیبا و عرشیا لرستانی ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دهند. هدایت ملی‌پوشان بر عهده میعاد مکیف به‌عنوان سرمربی و امیر بخشی به‌عنوان مربی است و علی حدادگر نیز سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

این سومین حضور تیمی ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان پس از دوره‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ است.

رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ از ۳۰ آبان تا ۷ آذر به میزبانی استانبول ترکیه برگزار می‌شود.