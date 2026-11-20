به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی میاندورود گفت: مأموران پاسگاه انتظامی گهرباران در جریان اقدامات پلیسی و با هدف مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: این تجهیزات به‌صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت که در عملیات مأموران جمع‌آوری شد.

فرمانده انتظامی میاندورود ارزش ماینر‌های کشف‌شده را بنا بر برآورد کارشناسان، بیش از ۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

سرهنگ طاهری از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق مراجع قانونی به پلیس اطلاع دهند.