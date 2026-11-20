به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان گفت: بسیج، نماد حضور مردم در میدان امنیت، پیشرفت و محرومیت‌زدایی است.



دکتر هادی حق‌شناس با صدور پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی است؛ نهادی مردمی که از آغاز شکل‌گیری تاکنون، در عرصه‌های گوناگون از دفاع و امنیت کشور تا سازندگی، خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی، نقشی اثرگذار و تعیین‌کننده ایفا کرده است.

تجربه سال‌های گذشته، به‌ویژه در کرونا و در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بار دیگر اهمیت همبستگی ملی، آمادگی و حضور نیرو‌های مردمی و نقش‌آفرینی بسیج در صیانت از امنیت، آرامش و انسجام کشور را آشکار ساخت، زیرا بسیجیان در کنار سایر نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مسئول، نمادی از روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری در برابر تهدید‌ها و دشواری‌ها بوده‌اند.

امروز نیز نقش بسیج تنها به عرصه‌های دفاعی و امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور در میدان پیشرفت و توسعه کشور، کمک به رفع محرومیت‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مشارکت در فعالیت‌های عمرانی، خدمات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، بخش مهمی از رسالت این نهاد مردمی است.

در استان گیلان نیز ظرفیت ارزشمند نیرو‌های بسیجی و گروه‌های جهادی می‌تواند در کنار مجموعه مدیریت اجرایی استان، زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به روند توسعه، حل مسائل مناطق محروم، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی و تجلیل از ایثارگران این عرصه، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان غیور، فرماندهان، پیشکسوتان، گروه‌های جهادی و خانواده‌های معظم شهدا تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تداوم روحیه بسیجی، همدلی و مشارکت مردمی، شاهد گام‌های مؤثرتر در مسیر پیشرفت، آبادانی و سربلندی ایران اسلامی باشیم.

هادی حق‌شناس

استاندار گیلان