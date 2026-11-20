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استاندار گیلان با گرامیداشت هفته بسیج، نقشآفرینی این نهاد مردمی در عرصههای دفاعی و امنیتی، سازندگی و محرومیتزدایی را اثرگذار دانست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان گفت: بسیج، نماد حضور مردم در میدان امنیت، پیشرفت و محرومیتزدایی است.
دکتر هادی حقشناس با صدور پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بسیج، جلوهای ماندگار از ایمان، بصیرت، مسئولیتپذیری و حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی است؛ نهادی مردمی که از آغاز شکلگیری تاکنون، در عرصههای گوناگون از دفاع و امنیت کشور تا سازندگی، خدمترسانی و محرومیتزدایی، نقشی اثرگذار و تعیینکننده ایفا کرده است.
تجربه سالهای گذشته، بهویژه در کرونا و در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بار دیگر اهمیت همبستگی ملی، آمادگی و حضور نیروهای مردمی و نقشآفرینی بسیج در صیانت از امنیت، آرامش و انسجام کشور را آشکار ساخت، زیرا بسیجیان در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاههای مسئول، نمادی از روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری در برابر تهدیدها و دشواریها بودهاند.
امروز نیز نقش بسیج تنها به عرصههای دفاعی و امنیتی محدود نمیشود؛ بلکه حضور در میدان پیشرفت و توسعه کشور، کمک به رفع محرومیتها، حمایت از اقشار آسیبپذیر، مشارکت در فعالیتهای عمرانی، خدمات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، بخش مهمی از رسالت این نهاد مردمی است.
در استان گیلان نیز ظرفیت ارزشمند نیروهای بسیجی و گروههای جهادی میتواند در کنار مجموعه مدیریت اجرایی استان، زمینهساز شتاببخشی به روند توسعه، حل مسائل مناطق محروم، تقویت زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی و تجلیل از ایثارگران این عرصه، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان غیور، فرماندهان، پیشکسوتان، گروههای جهادی و خانوادههای معظم شهدا تبریک عرض میکنم و امیدوارم با تداوم روحیه بسیجی، همدلی و مشارکت مردمی، شاهد گامهای مؤثرتر در مسیر پیشرفت، آبادانی و سربلندی ایران اسلامی باشیم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان