۵ نماینده سنگ نوردی کشورمان در ماده بولدرینگ رقابت‌های جام آزاد شانگهای، در دو بخش مردان و زنان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی رقابت‌های سنگ‌نوردی ماده بولدرینگ، جام آزاد پیمان شانگهای در مسکو، در دو بخش آقایان و بانوان امروز جمعه ۲۹ آبان برگزار شد.

در پایان این مرحله، «محمدرضا طرلانی» در جایگاه چهارم قرار گرفت و «رادین فروغیان» نیز رتبه هشتم را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب، هر دو نماینده کشورمان به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه یافتند.

همچنین «محیا دارابیان» با ثبت ۱۰۹٫۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. «مهدیسا حمیدنژاد» نیز با کسب ۱۰۹٫۵ امتیاز، رتبه چهارم را به دست آورد و «سیده غزل غیاثی» با ۹۴٫۷ امتیاز در جایگاه پنجم مشترک ایستاد.