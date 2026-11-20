امام جمعه کرج با تأکید بر نقش راهبردی بسیج در تقویت اقتدار ملی و انسجام اجتماعی، بسیج را برخاسته از متن مردم و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدهای دشمن و تحقق گفتمان ایران قوی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، آیت‌الله حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: بسیج متعلق به همه مردم است و تفکر برخاسته از آن، با تأکید امام راحل و رهبر شهید انقلاب بر فراگیری این نهاد، به الگویی الهام‌بخش برای جریان‌های مقاومت در منطقه تبدیل شده است.

وی با اشاره به شعار محوری امسال بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان است»، افزود: اقتدار واقعی جمهوری اسلامی صرفاً به تجهیزات و امکانات ظاهری وابسته نیست، بلکه استحکام ساختار داخلی، انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و توانمندی‌های درونی کشور، ارکان اصلی قدرت نظام را تشکیل می‌دهند.

خطیب جمعه کرج با بیان اینکه مأموریت بسیج در شرایط کنونی فراتر از عرصه‌های نظامی است، گفت: بسیج در طول سال‌های گذشته در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و دفاعی نقش‌آفرینی کرده و امروز نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در تقویت همبستگی ملی و مقابله با جنگ نرم دشمن پیشگام باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، حفظ وحدت و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی را از ضرورت‌های اساسی کشور برشمرد و تصریح کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، تحریف واقعیت‌ها و ایجاد اختلاف، به دنبال تضعیف انسجام ملی است؛ از این رو باید با تکیه بر هویت ایرانی، استقلال‌طلبی و عدالت‌خواهی، وحدت را به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور تبدیل کنیم.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه، تبیین واقعیت‌ها، تقویت روحیه حماسی و امیدآفرینی در جامعه را از راهبردهای ضروری برای عبور از شرایط کنونی دانست و افزود: مقابله با تحریم‌ها و جنگ تبلیغاتی دشمن، نیازمند روشنگری، افزایش بصیرت عمومی و تشریح ریشه‌های مشکلات کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر بسیج در مسائل اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: این نهاد مردمی باید در کنار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر باشد و در زمینه کاهش محرومیت، حمایت از نیازمندان، مقابله با مشکلات معیشتی، بیکاری و تسهیل مسائل اجتماعی نقش فعال‌تری ایفا کند.

امام جمعه کرج همچنین با اشاره به ضرورت تقویت روحیه مقاومت و بی‌اعتمادی به سیاست‌های آمریکا، گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است اعتماد به آمریکا می‌تواند پیامدهای زیان‌باری برای ملت‌ها داشته باشد و ملت ایران برای حفظ استقلال و منافع ملی خود، بر این اصل پایبند است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به شیوه‌های تبلیغاتی دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف باورهای دینی، سوءاستفاده از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای و ایجاد تفرقه را از جمله این روش‌ها دانست و افزود: تقویت تقوای فردی، تعقل، بصیرت، تمسک به ولایت و روحیه مجاهدت از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این جریان‌هاست.

آیت‌الله حسینی همدانی همچنین با خطاب قرار دادن حاکمان بحرین، خواستار تجدیدنظر آنان در رویکردهای سیاسی و فاصله گرفتن از وابستگی به آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه، بر موضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از استقلال و امنیت ملی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در ادامه با تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و گرامیداشت روز تکریم مادران و همسران شهدا، از این بانوی بزرگ اسلام به عنوان الگویی برجسته در صبر، ایثار و روشنگری یاد کرد و گفت: حضرت ام‌البنین(س) پس از تقدیم چهار فرزند خود در راه دفاع از ولایت و امامت، با روشنگری و تبیین حقایق، در مسیر افشای چهره دشمن گام برداشت و به الگویی ماندگار برای خانواده‌های شهدا تبدیل شد.

امام جمعه کرج در بخش پایانی سخنان خود، نظارت بر بازار و کنترل روند افزایش قیمت‌ها را از مطالبات جدی مردم دانست و اظهار کرد: اگرچه بخشی از افزایش هزینه‌ها متأثر از شرایط اقتصادی است، اما اختلاف قیمت یک کالای واحد در نقاط مختلف شهر و تغییرات مداوم قیمت‌ها قابل توجیه نیست و ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با نظارت دقیق‌تر، با این نابسامانی‌ها برخورد کنند.

وی همچنین با تأکید بر مدیریت مصرف منابع انرژی، صرفه‌جویی در مصرف گاز، برق، آب و بنزین را مسئولیتی همگانی دانست و افزود: همکاری مردم در مصرف بهینه انرژی، به‌ویژه در فصل سرما، علاوه بر کمک به پایداری شبکه‌های تأمین، در حفظ منافع ملی و تقویت اقتدار کشور نقش مؤثری دارد.