حضرت آیت‌الله فلاحتی در پیامی به مناسبت هفته مبارک بسیج، ضمن تبریک این هفته به مجاهدان راه حق و جوانان غیور گیلانی، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان در با صدور پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بسیجی، انسان مؤمنی است که هرکجا دین، انقلاب و مردم اراده کنند، بی‌دریغ و بی‌منت در خط مقدم حاضر است؛ از سنگر‌های علم و فناوری گرفته تا کوچه‌پس‌کوچه‌ها و میدان‌دار‌های امنیت این سرزمین بسیجیان، محدود به زمان و مکان نیستند؛ آنها در همه جا حضور دارند. مگر می‌توان چشم بر این حقیقت بست که همین مردم باایمان و دلداده‌ی انقلاب، با روحیه‌ی بسیجی، ۲۶۵ شب است که شبانه‌روز کف خیابان‌ها و در سنگر‌های مختلف، بیدارند و از امنیت، آرامش و کیان این کشور محافظت می‌کنند تا گزندی به این ملت نرسد؟ این حضور مستمر، بی‌ادعا و برخاسته از بصیرت نافذ، مصداق اتمّ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله علیه است.

امسال در حالی به استقبال و گرامیداشت هفته‌ی پرشکوه بسیج می‌رویم که فضای این ایام، داغدار جای خالی آن پیشوای مجاهد، امام شهید و فرزانه‌مان است؛ رهبر فرزانه‌ای که خود، نخستین و راستین‌پژوه مکتب بسیج بود. اگرچه امسال چشم‌هامان در حسرت دیدار آن پدر مهربان و قائد بصیر، محراب دعا و حسینیه را با یاد او جست‌و‌جو می‌کند، اما روح بلند و اندیشه‌های سترگ آن امام شهید، زنده‌تر و نافذتر از همیشه، بر سر این خیمه‌گاه سایه افکنده است.

اینجانب فرارسیدن هفته مبارک بسیج این میراث ماندگار امام راحل عظیم‌الشأن (ره) را در وهله‌ی نخست به محضر ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) که خود الگوی تام و تمام یک بسیجی بصیر و زمان‌شناسند و سپس به تمامی مجاهدان راه حق، جوانان پرشور گیلانی و به ویژه حافظان غیور و جان‌برکفی که در این ماه‌ها شبانه‌روز برای امنیت این مردم پای کار بوده‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رسول فلاحتی

نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و عضو مجلس خبرگان رهبری