نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، تنگه هرمز را یکی از جلوه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار»نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس محاسبات الهی از مؤلفه‌های برتری برخوردار است و ظرفیت‌ها و پشتوانه‌های قدرت کشور، جایگاه آن را در معادلات جهانی تقویت می‌کند.

وی افزود: اعمال قدرت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز یکی از نشانه‌های اقتدار کشور در معادلات جهانی است و جایگاه راهبردی ایران و توان اثرگذاری آن در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جلوه‌های قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

امام جمعه ایلام اظهار کرد: تنها راهی که دشمنان به آن امید بسته‌اند، حضور مردم در خیابان‌ها و اقدام برای براندازی نظام است.

پیش از خطبه‌های نماز جمعه نیز سردار کریمیان، جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، با تشریح برنامه‌های سپاه در هفته بسیج، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این هفته ارائه کرد.