به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت گاز استان درحاشیه تجمع مردم تفرش با برپایی میز خدمت ضمن پاسخ به سوالات مردم، کارشناسان راهکار‌های صرفه جویی در مصرف انرژی را به مردم آموزش دادند.

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همزمان سالروز تولد شهید نوجوان امیرعلی وفایی، مراسم جشن تولد این نوجوان جنگ رمضان در گلزار شهدای شهر محلات برگزار شد. شهید امیرعلی وفایی دهم فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی شهر محلات، همراه با پدر برادر و مادربزرگش به شهادت رسید.

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همزمان با آغاز هفته بسیج، به پاس قدردانی از ایثار و جانفشانی ستاره‌های درخشان آسمان شهادت، قبور مطهر شهدای شهر نراق با حضور مردم خانواده شهدا و مسئولان گلباران و عطرافشانی شد و حاضرین با قرائت زیارتنامه شهدا و نثار فاتحه، با آرمان‌های بلند شهیدان تجدید میثاق کردند.

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همزمان با هفته بسیج ۴۰ عنوان برنامه در سطح پایگاه‌های مقاومت ساوه اجرا می‌شود.

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