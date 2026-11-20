قسمت دهم مجموعه «مرد سه هزار چهره»، از شبکه سه و فوتبال بایرن مونیخ و کلن از شبکه ورزش پخش می‌شود.

مجموعه «مرد سه هزار چهره»، از شبکه سه و فوتبال بایرن مونیخ و کلن از شبکه ورزش

مجموعه «مرد سه هزار چهره»، از شبکه سه و فوتبال بایرن مونیخ و کلن از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت دهم مجموعه «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، امشب ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۱۰:۰۰ و ۱۴:۰۰، بازپخش می شود.

می‌شود. در این قسمت، مسعود شصت‌چی که پس از یک اشتباه در جایگاه چهره‌ای سیاسی راهی عمان شده است، در یک مصاحبه زنده با پرسش‌های چالش‌برانگیز خبرنگاری روبه‌رو می‌شود.

«مرد سه هزار چهره» به تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، روایتگر موقعیت‌های متفاوت و طنزآمیزی است که مسعود شصت‌چی را هر بار در جایگاهی تازه قرار می‌دهد.

در این قسمت شصت‌چی که در پی یک اشتباه به‌عنوان چهره‌ای سیاسی راهی عمان شده است، پس از حضور در مذاکرات و نشست خبری، در موقعیتی تازه قرار می‌گیرد و باید در یک مصاحبه زنده پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاری باشد که به طرح پرسش‌های چالش‌برانگیز شهرت دارد.

شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۳، فوتبال دو تیم بایرن مونیخ و کلن را در هفته دهم لیگ بوندسلیگا فصل ۲۷_۲۰۲۶ به صورت مستقیم پوشش می دهد. گزارشگر این بازی میلاد یزدانی است.

بایرن مونیخ با ۹ بازی و ۲۱ امتیاز در صدر جدول و کلن نیز با همین تعداد بازی و ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول است.

بایرن مونیخ در ۱۵ بازی قبلی خود مقابل کلن در بوندسلیگا شکست نخورده است. کلن در ۱۵ بازی قبلی خارج از خانه خود در بوندسلیگا موفق به پیروزی نشده است.