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فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار محمدرضا میرحیدری گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر نگهداری و توزیع مواد مخدر در منزل مسکونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم قرار گرفت وماموران پس از اطمینان از صحت گزارشهای دریافتی، با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.