فرمانده سپاه نینوا گلستان در جمع نمازگزاران جمعه گرگان با بیان این که بسیج تشکیلاتی مردمی و متعلق به همه ایرانیان است، گفت: این مجموعه با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و اخلاص، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، دفاعی و خدمات‌رسانی نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار سیدموسی حسینی اظهار کرد: بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است که دامنه فعالیت آن به یک سازمان یا قشر خاص محدود نمی‌شود، بلکه همه افرادی را که برای اعتلای ایران، خدمت به مردم و پاسداری از انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند، در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به تعابیر امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب درباره بسیج افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی با صدور فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی، بنیان این حرکت مردمی را بنا نهادند و رهبر شهید انقلاب نیز با تاکید بر تشکیل بسیج ده‌ها میلیونی، بر گسترش این ظرفیت در میان آحاد جامعه تاکید داشتند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از اجرای بیش از ۹ هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در استان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه‌ها در بیش از چهار هزار رده بسیج و محله‌های مختلف گلستان با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» برگزار می‌شود.