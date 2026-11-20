معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران از آمادگی این سازمان برای استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر در حفاظت از ماهیان بوم‌زاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عیسی گلشاهی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران گفت: این سازمان آمادگی دارد با همکاری پژوهشگران و دستگاه‌های مرتبط، گونه‌های بوم‌زاد را نیز در برنامه‌های تکثیر و بازسازی ذخایر قرار دهد؛ حتی گونه‌هایی که جنبه تجاری ندارند.

گلشاهی در چهارمین همایش ملی حفاظت از ماهیان بوم‌زاد ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، حفاظت از منابع ژنتیکی و گونه‌های بومی را از موضوعات مهم حوزه شیلات دانست و افزود: مراکز و کارگاه‌های تکثیر و بازسازی ذخایر کشور با هدف پشتیبانی از این منابع و رهاسازی آبزیان در زیستگاه‌های طبیعی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد این مراکز در سال گذشته گفت: حدود ۳۸۰ میلیون بچه‌ماهی تولید شد که بخشی از آن در دریای خزر و بخشی دیگر در منابع آب داخلی و حوزه‌های مختلف آبریز رهاسازی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران همچنین از ساخت سه واحد تکثیر و بازسازی ذخایر در جنوب کشور خبر داد و گفت: دو مرکز دیگر نیز به‌طور اختصاصی در جنوب کشور برای تکثیر ماهیان دریایی فعالیت می‌کنند. یک کارگاه در استان خوزستان نیز برای حمایت و حفاظت از گونه‌های بومی فعالیت دارد.

گلشاهی با تأکید بر ظرفیت همکاری بخش‌های دولتی و غیردولتی افزود: ظرفیت‌های خالی مراکز شیلات می‌تواند برای تکثیر و رهاسازی گونه‌های بوم‌زاد مورد استفاده قرار گیرد و زمینه مشارکت پژوهشگران و دستگاه‌های مسئول در حفاظت از این گونه‌ها را فراهم کند.

در این همایش، دکتر قاسمی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، نیز از ارسال بیش از ۱۷۰ مقاله به دبیرخانه خبر داد و گفت: مقاله‌های پذیرفته‌شده پس از ارزیابی در دو بخش سخنرانی و پوستر ارائه شدند.

وی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه در حوزه آبزی‌پروری و امنیت غذایی افزود: آموزش‌های کوتاه‌مدت و تخصصی، فعالیت‌های تولیدی مرتبط با ماهیان در معرض انقراض یا مورد نیاز برای تولید گسترده و ایجاد نمایشگاه دائمی انواع ماهیان ایران، سه محور برنامه‌ریزی‌شده دانشگاه است که قرار است تا پایان امسال اجرایی شود.