پویش کاشت بذر ارژن و بادامک با هدف تقویت پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش نفوذ آب بارندگی‌ها در اراضی منابع طبیعی استان همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی استان همدان گفت: این پویش با همکاری گروه‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه طبیعت و محیط زیست و با هدف حفظ و تقویت پوشش گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی استان اجرا می‌شود.

مشعریان افزود: کاشت بذر گونه‌های بومی ارژن و بادامک علاوه بر تقویت خاک و حفظ منابع طبیعی، به جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش نفوذ آب حاصل از بارندگی در زمین کمک می‌کند.

مشعریان با اشاره به آغاز این پویش در اراضی متعلق به صداوسیمای مرکز همدان در دره مراد بیگ شهر همدان، مشارکت گروه‌های مردمی را در حفاظت و احیای عرصه‌های طبیعی مؤثر دانست.