به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها با افزایش تدریجی ضخامت جو تا روز دوشنبه هفته آینده تغییرات دما افزایشی است و در این بازه زمانی هوا تا حدودی گرمتر خواهد شد.

لطفی افزود: از روز یکشنبه با عبور موج ضعیف ناپایدار از جو استان علاوه بر افزایش ابر در برخی ساعت افزایش سرعت وزش باد را هم در برخی نقاط خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی استان گفت: شرایط جوی در قالب نقاط استان پایدار و آسمان صاف خواهد بود.