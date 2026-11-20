سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از دو روز غیبت، جمعه در زمین شماره دو آزادی حاضر شد و تمرین آبی‌پوشان را زیر نظر گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی آبی‌پوشان که از برخی اتفاقات ناراضی بود، از سمت سرمربیگری استقلال استعفا کرد، اما این استعفا مورد قبول مصطفی متدین مدیر عامل باشگاه استقلال قرار نگرفت.

در نهایت پس از گفت‌و‌گو‌هایی که میان مصطفی متدین و بختیاری‌زاده صورت گرفت، سرمربی آبی‌پوشان با بازگشت به تمرینات موافقت کرد. بختیاری‌زاده شب گذشته با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود اعلام کرد که نام استقلال از هر چیز دیگری بزرگ‌تر است و خواهد ماند.

سهراب بختیاری‌زاده جمعه پس از دو روز غیبت در تمرین آبی‌ها با حضور در زمین شماره دو آزادی، مورد استقبال بازیکنان و اعضای کادر فنی استقلال قرار گرفت.

سرمربی آبی‌پوشان تمرین امروز تیمش را زیر نظر خواهد گرفت تا تیمش را برای بازی حساس مقابل العین امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا آماده کند.