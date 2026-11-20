امام‌جمعه موقت زاهدان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، به سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفین در ۵ آذر ۱۳۵۸ اشاره کرد و گفت: به فرموده امام‌خمینی (ره) بسیج لشگر مخلص خداست، و یک تفکر و فرهنگ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ حجت الاسلام و المسلمین علی موحدی راد با بیان اینکه، بسیجیان در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی حضوری فعال دارند، افزود: بسیجی منتظر فرمان نیست و آتش به اختیار بوده، و در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی، از جمله فعالیت‌های جهادی، کمک‌های مومنانه، محرومیت‌زدایی و... حضوری فعال دارد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز بمناسبت فرارسیدن هفته بسیج، پیش از خطبه‌های نماز جمعه، به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: بسیج ضامن امنیت و اقتدار ملی ما می‌باشد.

سردار احمد شفائی با بیان اینکه بسیج، در طول ۴۷ سال گذشته، خدمات و اقدامات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است، افزود: بسیج باعث تحولات عظیمی در تاریخ شده است، و باید برای رسیدن به ایران قوی‌تر تلاش کرد.