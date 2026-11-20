شب گذشته در تجمع شبانه میدان امام خامنه‌ای گلپایگان از آیت‌الله محمدابراهیم زارعی گلپایگانی، از عالمان و بزرگان گلپایگان و از شاگردان مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی، امام جمعه گلپایگان، در این آیین گفت: عالمان وارثان پیامبران‌اند و مرزبانان فکر، عقیده و اندیشه به شمار می‌روند؛ اگر عالمان و فقیهان برای تقویت دین اسلام و زدودن شبهه‌ها گام برنمی‌داشتند، دین به محاق می‌رفت و دگرگون می‌شد.

وی افزود: آیت‌الله محمدابراهیم زارعی گلپایگانی از شاگردان مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی بود و از محضر ایشان بهره برد.

امام جمعه گلپایگان گفت: آیت‌الله زارعی گلپایگانی از اسفند ماه گذشته تاکنون حضور مستمری در تجمع‌های شبانه گلپایگان داشته است.