فرآیند احراز صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان آزمون مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در سال‌های ۱۴۰۴ و معوق ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرآیند احراز صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان آزمون مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در سال‌های ۱۴۰۴ و معوق ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در بازدید از روند برگزاری مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ گفت: این فرآیند در ۱۹ رشته کارشناسی و حضور حدود ۴۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان طی سه روز برگزار می شود.

علی نژادافزود: در حال حاضر بیش از ۱ هزار کارشناس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در حدود ۵۰ رشته با دستگاه قضای استان همکاری می‌کنند

وی بر اهمیت دقت، عدالت و شایسته‌سالاری در ارزیابی داوطلبان تاکید کرد.



