به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف بررسی میدانی خسارات ناشی از سیلاب اخیر و ارزیابی وضعیت مناطق آسیب‌دیده، فرماندار شهرستان محلات به همراه نماینده مردم شهرستان‌های محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی دستگاه‌های مرتبط، از نقاط مختلف آسیب‌دیده شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت خسارات وارده به یک واحد گلخانه‌ای، مسیل روستای ارقده، پل تخریب‌شده روستای امیرآباد اراضی، حاشیه پل باقرآباد، مسیل جاده گلچشمه و مسیل روستای نخجیروان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، با بررسی میزان خسارات و مشکلات ایجادشده در زیرساخت‌های منطقه، مسائل و نیاز‌های مربوط به بازسازی و ترمیم نقاط آسیب‌دیده مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری اقدامات لازم برای رفع مشکلات و کاهش خطرات احتمالی در بارندگی‌های آینده تأکید شد.