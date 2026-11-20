به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این نشست با موضوع میقات؛ صالحین وشبکه‌های تربیتی و با هدف تبیین نقش بازسازی و تربیت نسل جوان برگزار شد.

سردار حسن صنعتکاران با تجلیل از تلاش‌های بی‌دریغ مربیان شبکه صالحین، هفته بسیج را نقطه عطف تجدید میثاق با ارزش‌های انقلاب دانست.

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وی با اشاره به اهمیت مسجد جامع بندرعباس به عنوان مرکز ثقل فرهنگی و مذهبی استان، افزود: بسیج امروز، بیش از آنکه یک نیروی عملیاتی باشد، یک جریان تربیتی و فکری است. فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: مربیان صالحین، در واقع پیش‌قراولان جبهه نبرد نرم و معنوی هستند که با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، حصاری مستحکم در برابر آسیب‌های فرهنگی ایجاد می‌کنند.