امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت برخورد جدی دستگاه‌های مسئول با عوامل فساد، گفت: مسئولان باید در برابر این وضعیت بایستند و مجلس، قوه قضائیه و دولت با ایستادگی، جلوی این افراد را بگیرند؛ اگر مسئولان جلوی آنان را نگیرند، خود مردم اقدام می‌کنند و مردم نیز این کار را انجام خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امروز _جمعه بیست و نهم آبان_ در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، با اشاره به ارتحال مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، اظهار کرد: مرحوم آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی شخصیتی باعظمت بودند که یک قرن عمر خود را سرشار از خیر و برکت برای اسلام و دین و در عرصه پرورش انسان‌ها در مسیر نوکری وجود مقدس بقیةالله سپری کردند.

وی افزود: این شخصیت برجسته، در پهنه یک قرن زندگی خود، همواره منشأ برکت و خیرات بودند و این از عنایات خاصه امام هشتم(ع) است که چنین شخصیت‌های برجسته‌ای در این سرزمین و آب‌وخاک خراسان پرورش می‌یابند؛ شخصیت‌هایی بی‌نظیر همچون رهبر شهید انقلاب و آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی که از برکات خاص وجود مقدس امام هشتم(ع) به شمار می‌روند.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: ایشان شخصیتی مقدس و کم‌نظیر در تاریخ بودند که صد سال عمرشان سراسر خیر و برکت بود؛ از دوران سیاه و خفقان و اختناق رضاخانی طلوع کردند و در عرصه تبلیغ و منبر به ظهور رسیدند و در فضای آسمانی و نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی غروب کردند.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: ایشان از آن روز تا به امروز در مسیر خدمت به دین قرار داشتند و خدمات بسیار والا، بلند و کم‌نظیری را در عرصه تبلیغ، انقلاب، انسان‌سازی، تربیت و پرورش به وجود آوردند.

وی افزود: ایشان در عرصه انقلاب، از همان روزهای مبارزه فعالیت داشتند و پس از تبعید امام(ره) به ترکیه نیز مبارزات خود را ادامه دادند؛ منبرهایی که در تهران می‌رفتند و سخنرانی‌هایی که ایراد می‌کردند، از ابتکارات ایشان در مسیر مبارزه با نظام ستم‌شاهی بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در آن روزهایی که کسی به‌صورت رسمی علیه شخص شاه شعار نمی‌داد، ایشان در سخنرانی خود با موضوع تحلیل زندگی زنبور عسل، مطالبی را تبیین کردند و در خلال آن، جنایات، فجایع و فسادهایی را که در دربار شاه وجود داشت، بیان کردند.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: این سخنرانی به‌گونه‌ای بود که در سراسر کشور تحرک عجیبی ایجاد کرد و غوغایی به پا شد. ایشان از آغاز نهضت امام(ره) در مبارزات دخالت داشتند و فعالیت‌ها و اقدامات بسیار مؤثری انجام دادند.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از دوران زندگی آیت‌الله وحید خراسانی در نجف اشرف سپری شد، ادامه داد: ایشان در مدتی که در ایران حضور داشتند، فعالیت‌های مؤثری در مسیر مبارزه انجام دادند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در کنار انقلاب ایستادند.

امام جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: اینکه عده‌ای شخصیت انقلابی ایشان را در مقطعی نادیده می‌گیرند، جفایی در حق این مرجع تقلید است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به مبنای فقهی آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در حمایت از نظام اسلامی و جایگاه رهبری، افزود: مبنای فقهی و فقاهتی ایشان این بود که تضعیف نظام و تضعیف رهبری، یعنی شخص آقای خامنه‌ای، حرام مسلم است؛ تعبیر ایشان این بود که تضعیف رهبری، شخص آقای خامنه‌ای، حرام محض است.

وی ادامه داد: در مقطعی به ایشان گفتند، که مردم دچار مشکلاتی هستند و در این نظام مشکلات زیادی دارند و درعین‌حال، مقداری باید مشکلات مردم حل شود؛ اما منظور این بود که این نظام اشکالات و مسائلی دارد و باید با آن مقابله کنیم و برای حل مشکلات مردم بایستیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: عده‌ای نیز خدمت ایشان رسیدند و درباره این موضوع مطالبی را مطرح کردند. ایشان در پاسخ فرمودند: این نظام که سهله؛ آن روز رئیس‌جمهور سودان، رئیس‌جمهوری بود که قرائت قرآن را در سودان بسیار ترویج می‌کرد و مردم متدین در سودان انقلابی شده بودند.

ایشان فرمودند: ایران که سهله، من امروز تضعیف دولت سودان را حرام می‌دانم، تا چه رسد به دولتی که نظام اسلامی و ولایی تشکیل داده است و هرگونه حرکت، اعتراض و برخوردی، بی‌حرمتی محض است و صددرصد حرام است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به نقش آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در عرصه انسان‌سازی و تعلیم و تربیت، افزود: امروز در سراسر کشور، در همه حوزه‌ها و در هر نقطه‌ای که عالمی، استادی، شخصیتی برجسته و انسانی به‌روز و کارآمد برای اسلام وجود دارد، همگی بدون استثنا در محضر این استاد بزرگ تلمذ و تحصیل کرده‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه ایشان در عرصه انسان‌سازی و استادی است.

وی ادامه داد: این شخصیت بزرگ در دوران خفقان و تاریکی رضاخانی طلوع کرد و در آفتاب نورانی و فضای نظام اسلامی، در کنار تربت مقدس امام هشتم(ع)، سر بر زمین گذاشت؛ یک قرن زندگی با این همه خیر و برکت.

اعلام آمادگی ده‌ها میلیون نفر برای جان‌فدایی در راه انقلاب و نظام

امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» طی امروز در مشهدالرضا گفت: امروز روز رزمایش جان‌فدا بود. جان‌فدا اصطلاحی است که پس از مراحلی که در تهاجم دشمن پیش آمد، وارد فرهنگ سیاسی جامعه ما شد؛ اما ریشه و اصل آن در آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) قرار دارد.

آیت الله علم الهدی افزود: در آن روزی که نزدیک به صد نفر از مسلمانان اوس و خزرج از مدینه به مکه آمدند و در نیمه‌شب در عقبه منا بنا بود با پیامبر اکرم(ص) بیعت کنند، بیعتی که رسول‌الله(ص) در عقبه با آنان انجام دادند و همان بیعت به هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه منجر شد، عبارت بیعت این بود: «نفسی دون نفسک».

وی با بیان اینکه این عبارت، مبنای مفهوم جان‌فدایی است، ادامه داد: مسلمانان با این عبارت با پیامبر(ص) بیعت می‌کردند. معنای «نفسی دون نفسک» این است که آقاجان، جان من فدای جان شما؛ یعنی اگر بنا شد خطری متوجه شما شود، من نخست از بین بروم و بعد شما.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم جان‌فدای انقلاب و جان‌فدای نظام، معنایش این است که اگر خطری متوجه نظام، انقلاب، رهبری یا کشور با امتیاز این نظام شد، من از بین بروم، اما نظام و انقلاب باقی بماند و پابرجا باشد؛ این معنای جان‌فدایی است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به گستردگی مشارکت مردم در رزمایش جان‌فدا افزود: آن روز ۳۰۰ نفر با پیامبر(ص) با عبارت «نفسی دون نفسک» بیعت کردند، اما امروز ۳۵ میلیون نفر در این کشور با همین عبارت و به عنوان جان‌فدا بیعت کرده‌اند و این عظمت اسلام در روزگار ماست.

وی ادامه داد: مگر دشمن با هر قدرتی که وارد میدان شود، می‌تواند با کشوری مبارزه کند که ۳۵ میلیون انسان در آن هم‌زمان بگویند «نفسی دون نفسک»؛ یعنی جان من به قربان و فدای جان شما؛ یا من نخست از بین بروم و بعد اگر قرار است به جان پیامبر(ص)، اسلام امروز، قرآن امروز و عظمت دین امروز ضربه‌ای وارد شود، آن ضربه ابتدا به من وارد شود. این روحیه، نتیجه انقلابی بودن مردم است.

ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم در حوزه عفاف و معیشت

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه مردم تا امروز پای نظام و انقلاب ایستادگی کرده‌اند و همچنان به این ایستادگی ادامه می‌دهند، افزود: این مردم تا اینجا آمده‌اند و پای این نظام و انقلاب ایستاده‌اند، اما مسئولان نیز باید این مردم را بشناسند و شرایط آنان را درک کنند.

آیت الله علم الهدی گفت: بنده در برخی جلسات و تجمعات شبانه شرکت می‌کنم و گاهی در این جلسات سخنرانی دارم. در بیشتر تجمعاتی که حضور پیدا می‌کنم، مردم دو مسئله و مطالبه اصلی را مطرح می‌کنند؛ مسئله نخست، حجاب و نگرانی از گسترش بی‌حجابی است. آنان از توسعه بی‌حجابی گلایه دارند و معتقدند ناموسشان در خطر است، دختران معصومشان در معرض خطر قرار دارند و شخصیت دینی آنان تهدید می‌شود؛ ازاین‌رو، نسبت به این وضعیت ناراحت و نگران هستند.

وی افزود: مطالبه دوم مردم، مسئله معیشت است. در شرایط امروز، مردم به‌عنوان جان‌فدا پای نظام ایستاده‌اند؛ اما ما با این مردم چه می‌کنیم؟ باید وضعیت معیشت مردم را در نظر بگیریم.

امام جمعه مشهد با اشاره به حداقل نیازهای زندگی خانواده‌ها، ادامه داد: حداقل نیازهای یک خانواده شامل خوراک کافی، مسکن، هزینه درمان، هزینه آموزش فرزندان و وسیله یا هزینه رفت‌وآمد است. باید ببینیم با میانگین حقوق و درآمدی که طبقات پایین جامعه ما دارند، آیا این حداقل‌ها تأمین می‌شود و زندگی آنان اداره می‌شود؟

آیت الله علم الهدی گفت: امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که اوضاع روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و گرانی به جایی رسیده است که مردم اساساً قدرت برنامه‌ریزی برای زندگی خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند برای آینده زندگی‌شان برنامه‌ریزی کنند؛ این وضعیت درست نیست.

وی با تأکید بر ضرورت درک شرایط مردم از سوی مسئولان افزود: سخن اینجاست که این مردم چه کسانی هستند؟ همین مردم جان‌فدا که جان خود را کف دست گرفته‌اند، مردمی هستند که باید با آنان به‌درستی برخورد شود. ما همواره از مردم توقع داریم و می‌گوییم مردم جنگ و موقعیت جنگی را درک کنند و صبر داشته باشند؛ مردم هم صبر می‌کنند، اما مسئولان نیز باید مردم را درک کنند.

امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: دیگر نمی‌توان به مردم گفت جنگ را درک کنید، اما خودمان مردم را درک نکنیم و سفره آنان را نبینیم. این درست نیست که از مردم بخواهیم شرایط جنگی را تحمل کنند، ولی ما شرایط زندگی و معیشت آنان را نادیده بگیریم.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره وضعیت معیشتی مردم گفت: آقای رئیس‌جمهور در هر سخنرانی خود از وضعیت مردم اظهار تأسف می‌کنند، اما وقتی به طبقات پایین‌تر جامعه و سطوح اجرایی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌رسیم، با مجموعه‌ای از اقدامات و حرکت‌هایی مواجه می‌شویم که اساساً با فرمایشات آقای رئیس‌جمهور تناسب ندارد.

وی افزود: این اقدامات را چه کسانی در سطوح پایین‌تر انجام می‌دهند و چرا چنین برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌گیرد؟ در این کشور باید به این مسئله توجه شود که از یک طرف می‌گوییم همه‌چیز داریم و نیازی به جایی نداریم، اما از طرف دیگر، در ابتدایی‌ترین مسئله خود گرفتار هستیم؛ چراکه در این میان، پای مردم به ماجرا کشیده می‌شود و فشار بر آنان وارد می‌شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به وضعیت ذخایر گندم کشور، گفت: در کشور ما انبارها از گندم پر است؛ گندم تازه از کشاورزان خریداری شده و از قبل نیز ذخایر گندم داشتیم و همه انبارهای کشور پر از گندم است. با این شرایط، چه نیازی وجود دارد که در برخی استان‌ها نان را سهمیه‌بندی کنند و کار به اینجا برسد؟

آیت الله علم الهدی افزود: جز این است که در گوشه و کنار، عده‌ای آردها را به سرقت می‌برند؟ چه کسانی این کار را انجام می‌دهند؟ درست نیست که دشمن به ما تهاجم کند، مردم درگیر شرایط جنگی باشند و عده‌ای دزد نیز در داخل کشور به جان سفره مردم بیفتند، آن را به سرقت ببرند و بروند و در نهایت فشار این وضع بر مردم تحمیل شود. وقتی انبارها پر از گندم است، چرا باید سهمیه‌بندی انجام بگیرد و امروز کار به سهمیه‌بندی برسد؟

وی با اشاره به موضوع ناترازی سوخت و انرژی تصریح کرد: در مسئله ناترازی سوخت و انرژی، ناترازی اصلی مربوط به گازوئیل است، نه بنزین؛ ۹۵ درصد ناترازی مربوط به گازوئیل است و همه ناترازی بنزین پنج درصد است. بر اساس گزارشی که ارائه شده، ۹۵ درصد ناترازی مربوط به گازوئیل است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در چنین شرایطی، ما ناترازی گازوئیل داریم، اما از آن طرف می‌آییم کارت‌های سوخت بنزین مردم را می‌گیریم؛ آن هم به‌دلیل حرف یک مشاور که کارشناسی بلد نیست و صرفاً کلمه‌ای گفته و قرار شده است آن را اجرا کنند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: معاون رئیس‌جمهور می‌گوید این حرف بی‌خود بوده و قرار نیست کارت سوخت مردم را بگیریم، اما در عمل کارت‌ها را گرفته‌اند. اکنون مردم برای بنزین خود با مشکل مواجه شده‌اند و صدها نفر به بنده مراجعه می‌کنند و می‌گویند: آقا، ما بنزین خود را برای سفر به مشهد ذخیره کرده بودیم؛ چرا کارت ما را گرفتند و بنزین هم به ما نمی‌دهند؟

وی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در این زمینه اظهار کرد: چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ یک مشاور از محل خود آمده و حرفی زده، درحالی‌که کارشناس هم نبوده است؛ یک حرفی مطرح کرده و بعد آن را اجرا کرده‌اند. این چه برنامه‌ای است و پشت پرده چه چیزی در کشور می‌گذرد؟

مسئولان سه قوه نسبت به مشکلات مردم بی‌تفاوت نباشند

امام جمعه مشهد مقدس خاطرنشان کرد: مردم ما، رشد کرده هستند؛ سیاست‌دان و آگاه‌اند و نمی‌توان بسیاری از مسائل را از آنان پنهان کرد و آنان را فریب داد. بنابراین، واقعاً برای ما ناهمواری و مسئله بزرگی است که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بایستیم.

آیت الله علم الهدی افزود: این مسئله تنها مربوط به دولت نیست، بلکه مجلس و قوه قضائیه نیز در این زمینه مسئولیت دارند. وقتی می‌پرسیم چرا وضعیت این‌گونه است، باید پاسخ روشنی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بنده در نماز جمعه بسیاری از مطالب را مطرح نمی‌کنم، زیرا در شرایط کنونی درست نیست که همه مسائل را بیان کنیم؛ اکنون موقعیتی است که باید همه ما برای سرکوبی دشمن حرکت کنیم، اما گاهی اوقات مجبور می‌شویم برخی مسائل را مطرح کنیم.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: وقتی به مسئولان مراجعه می‌کنیم و با مقامات صحبت می‌کنیم، اما به نتیجه نمی‌رسیم، ناچار می‌شویم این مسائل را بیان کنیم. بنده از مجلس سؤال می‌کنم که چرا اقدام نمی‌کند و چرا نسبت به این مسائل بی‌تفاوت است؟

آیت الله علم الهدی با اشاره به پاسخ نمایندگان مجلس در خصوص پیگیری مشکلات اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس در پاسخ به بنده گفتند که اقدام کرده‌ایم و برای مفسد اقتصادی پرونده تشکیل داده‌ایم و آن را به قوه قضائیه تحویل داده‌ایم، اما رسیدگی انجام نمی‌گیرد.

وی افزود: از ریاست قوه قضائیه خواهش می‌کنم امر بفرمایند پرونده مفسدان اقتصادی که در مجلس تنظیم شده و به قوه قضائیه آمده است، در اسرع وقت رسیدگی شود؛ این افراد دزد هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی، ادامه داد: امروز اگر به این افراد، مفسد اقتصادی گفته می‌شود، احترام می‌کنند که به اینها می‌گویند مفسد اقتصادی، اصل این است که اینها دزد هستند؛ این افراد از سفره مردم و از جان و زندگی مردم می‌دزدند. در شرایطی که مردم ما مورد تهاجم دشمن قرار گرفته‌اند، چرا این افراد باید آزاد باشند؟

آیت الله علم الهدی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست جراحی اقتصادی، گفت: بحث ما این است که چرا مردم باید هزینه این تصمیمات را بپردازند؟ شما می‌خواهید ارز ترجیحی را حذف کنید و جراحی اقتصادی انجام دهید؛ اما جراحی اقتصادی را روی کدام بدن انجام می‌دهید؟ چه بدنی را می‌خواهید جراحی کنید؟ وقتی از جراحی اقتصادی صحبت می‌کنید، منظور چیست؟ مردم چه گناهی کرده‌اند که باید زیان این جراحی را تحمل کنند، از زندگی بیفتند، نان نداشته باشند و خوراکشان تأمین نشود؟

وی با اشاره به مشکلات معیشتی خانواده‌ها و تأثیر آن بر زندگی فرزندان افزود: بچه‌ای که صبح می‌خواهد به مدرسه برود، می‌گوید در خانه ما قبلاً هم چیز زیادی نداشتیم؛ یک نان و مقداری شکر داشتیم که با یک نان و چای شیرین به بچه می‌دادیم تا به مدرسه برود، اما اکنون همان نان هم با مشکل مواجه شده و شکر هم نداریم. چرا باید وضعیت به اینجا برسد؟ چه کسی این شرایط را به وجود آورده است؟ آیا واقعاً شکر نداریم؟ آیا واقعاً نان نداریم؟ اینها واقعیت‌هایی است که وجود دارد و نتیجه برنامه‌ریزی‌های غلط است.

امام جمعه مشهد با انتقاد از نحوه مدیریت مسئله قاچاق سوخت، گفت: این برنامه‌ریزی‌ها قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا می‌خواهند مردم را خسته کنند تا از مقابله با دشمن و مقاومت دست بردارند؟

آیت الله علم الهدی افزود: سوخت قاچاق می‌شود و باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت. بسیار خوب، باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت، اما راه آن فشار آوردن به مردم نیست.

وی با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های مسئول برای مقابله با قاچاق سوخت، ادامه داد: نیروی انتظامی دارید، سپاه، نیروهای نظامی، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضائی نیز وجود دارد؛ بروید فعالیت کنید. شما قدرت دارید و مردم هم به شما کمک می‌کنند. آن گروهی را که سوخت قاچاق می‌کنند شناسایی و دستگیر کنید؛ مردم هم در دستگیری قاچاقچیان به شما کمک می‌کنند. وقتی می‌توانید جلوی قاچاقچی را بگیرید، چرا باید پای خود را روی گلوی این مردم بیچاره بگذارید و مردم را تحت فشار قرار دهید؟

امام جمعه مشهد مقدس گفت: چرا وقتی سوخت قاچاق می‌شود، باید گلوی مردم را فشار داد؟ این وضعیت به هر حال برای مردم قابل تحمل نیست. این مردم، مردم جان‌فدا هستند و جان خود را کف دست گرفته‌اند، اما نباید با جان‌فدایی و فداکاری این مردم این‌گونه معامله کرد.

آیت الله علم الهدی افزود: امیدواریم مسئولان عزیز ما خودشان به این مسئله فکر کنند و عناصری را که در گوشه و کنار به دنبال خرابکاری هستند و در دستگاه‌ها نفوذ کرده‌اند، شناسایی کنند. معلوم نیست این افراد از طرف دشمن آمده و نفوذ کرده‌اند یا خودشان به دنبال دزدی و چپاول هستند؛ در هر صورت باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند و چه می‌کنند و مسئولان باید این عناصر را از دستگاه‌ها جمع کنند.

وی ادامه داد: مجلس باید بسیار جدی‌تر و مردانه‌تر وارد میدان شود و قوه قضائیه نیز با قاطعیت بیشتری برخورد کند تا این بساط اصلاح شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به ضرورت اصلاح وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: ما آن‌قدر مستأصل و بیچاره نیستیم که یک نفر صبح بخواهد فرزندش را به مدرسه بفرستد، اما نه نانی داشته باشد که به او بدهد و نه شکری که با آن صبحانه‌اش را آماده کند؛ ما تا این اندازه مستأصل نشده‌ایم، اما چنین وضعیتی را به وجود آورده‌ایم. چه کسی این برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهد؟ باید بروید و جلوی این وضعیت را بگیرید.

آیت‌الله علم‌الهدی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی درباره کارت‌های سوخت، افزود: در این مملکت نمی‌شود یک مشاور بیاید و بگوید کارت‌های بنزین را جمع کنید و بعد بر اساس حرف او اقدام شود. من همه کارت‌های بنزین را جمع می‌کنم؛ شما چه‌کاره هستید؟ مگر این کشور مجلس ندارد؟ مگر این کشور دستگاه قانون‌گذاری ندارد؟ مگر دولت ندارد که برنامه‌ریزی کند؟ چگونه ممکن است مشاوری که کارشناس نیست، حرفی بزند و بعد بر اساس همان حرف و تصمیم او، در کشور برنامه اجرا شود؟

وی ادامه داد: در سطوح پایین جامعه چه دستی در کار است؟ این مردم رشد سیاسی دارند. مردمی که با بصیرت ایستادگی کرده‌اند، مردمی نیستند که بتوان آنان را گول زد و فریب داد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به تصمیمات و سیاست‌های اجرایی کشور اظهار کرد: امیدواریم مسئولان عزیز ما به این مسئله توجه کنند که به چه مناسبت باید یک نفر حرفی بزند و سخن او در اقصی نقاط کشور اجرا شود، درحالی‌که دستور آقای رئیس‌جمهور در اقصی نقاط کشور اجرا نشده است. باید جلوی این وضعیت را بگیرند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف، افزود: ما همه‌چیز داریم و شکر خدا در برابر قدرت‌های دنیا ایستاده‌ایم و آمریکا را به زانو درآورده‌ایم و دنیای کفر و استکبار در برابر قدرت ما به زانو درآمده است؛ اما چگونه ممکن است چهار عنصر ناپاک و نجس‌العین در کشور بیایند، دزدی کنند و هر کاری بخواهند انجام دهند و ما نتوانیم از عهده برخورد با آنان برآییم؟

وی ادامه داد: اگر از عهده این افراد برنمی‌آیید، به مردم بگویید؛ مردم از عهده آنان برمی‌آیند. مردمی که در عرصه‌های مختلف ایستادگی کرده‌اند، در این زمینه نیز می‌توانند کمک کنند.

انتقاد از افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن بر زندگی مردم

امام جمعه مشهد در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن بر زندگی مردم گفت: خودرویی که در این مملکت تولید می‌شود، فولاد آن از قبل تهیه شده و با قیمت ارزان در اختیار تولیدکننده قرار گرفته است؛ بسیاری از قطعات آن نیز با ارز دولتی وارد شده است، اما به‌محض اینکه نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، همه قیمت خودرو را با دلار محاسبه می‌کنند و قیمت تمام‌شده آن را متناسب با نرخ دلار افزایش می‌دهند.

آیت الله علم الهدی افزود: قیمت خودرو را آن‌قدر بالا می‌برند و پایین می‌آورند تا به هر اندازه‌ای که می‌خواهند، سود ببرند. آهن و فولاد را به دلار تبدیل می‌کنند و با این روش قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا مردم گرفتار شوند. افزایش قیمت خودرو با همه ابعاد زندگی مردم بازی می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت دستگاه‌های مسئول بر قیمت‌گذاری‌ها، ادامه داد: مگر کشور ثبت، دولت و مجلس ندارد که نرخ‌گذاری انجام شود و قیمت‌ها مشخص باشد؟ چرا باید یک سرمایه‌دار گردن‌کلفت که همه‌چیز را در اختیار گرفته است، بخواهد باقی‌مانده امکانات را نیز جمع کند و ببرد و بدزدد؟ چرا باید این فرد قیمت آهن و فولاد را به دلار گره بزند و به هر شکلی که می‌خواهد قیمت خودرو را بالا و پایین کند و کسی هم جلوی او را نگیرد؟

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اینها مجموعه‌ای از مشکلاتی است که دیگر به نداشتن امکانات یا درگیر بودن کشور در جنگ ارتباطی ندارد؛ اینها مسائل داخلی خودمان است.

لزوم ایستادگی دولت، مجلس و قوه قضائیه در برابر مفسدان

آیت الله علم الهدی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی دستگاه‌های مسئول با عوامل فساد ادامه داد: مسئولان ما باید در برابر این وضعیت بایستند و مجلس، قوه قضائیه و دولت با ایستادگی، جلوی این افراد را بگیرند؛ اگر مسئولان جلوی آنان را نگیرند، خود مردم اقدام می‌کنند و مردم نیز این کار را انجام خواهند داد.

وی تصریح کرد: این اقدام به معنای اغتشاش نیست؛ خیر، مردم به شکل دیگری وارد میدان می‌شوند. مردم در همه امور آگاهی دارند و به دشمن نیز امتیاز نمی‌دهند و در زمین دشمن بازی نمی‌کنند؛ خود مردم وارد میدان می‌شوند و مسائل را حل می‌کنند، اما مسئولان نباید کاری کنند که کار به مردم برسد، زیرا در آن صورت، مسئله به‌آسانی پایان نخواهد یافت.