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جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور گفت: خط اصلی و ریشهای که شهدا طی کردند، پیروی از ولایت بود و امروز نیز وظیفه اصلی و همگانی ما، حمایت بیقید و شرط از ولایت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسمآباد علیا در بخش چابکسر برگزار شد.
در این مراسم، جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور، با یادکرد از جانفشانیهای شهدای این منطقه، بر اهمیت پیوند میان مسیر شهدا و حفظ نظام اسلامی تأکید کرد.
سردار ساجدیفر گفت: خط اصلی و ریشهای که شهدا طی کردند، پیروی از ولایت بود و امروز نیز وظیفه اصلی و همگانی ما، حمایت بیقید و شرط از ولایت است.
کاشت نهال سرو به یاد شهدای میناب، برگزاری نمایشگاه عکس شهدای میناب، برگزاری پویش دل نوشتههای دانش آموزان به شهیدان میناب، رونمایی از دو اثر کتاب ، سخنرانی و مداحی از جمله برنامههای این مراسم بود.
بیش از ۴۰۰ دانش آموز هم در این مراسم در پویش دلنوشته برای دانش آموزان شهید میناب شرکت کردند.