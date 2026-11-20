جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور گفت: خط اصلی و ریشه‌ای که شهدا طی کردند، پیروی از ولایت بود و امروز نیز وظیفه اصلی و همگانی ما، حمایت بی‌قید و شرط از ولایت است.

یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در چابکسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم یادواره ۳۶ شهید والامقام منطقه قاسم‌آباد علیا در بخش چابکسر برگزار شد.

در این مراسم، جانشین معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور، با یادکرد از جان‌فشانی‌های شهدای این منطقه، بر اهمیت پیوند میان مسیر شهدا و حفظ نظام اسلامی تأکید کرد.

سردار ساجدی‌فر گفت: خط اصلی و ریشه‌ای که شهدا طی کردند، پیروی از ولایت بود و امروز نیز وظیفه اصلی و همگانی ما، حمایت بی‌قید و شرط از ولایت است.

کاشت نهال سرو به یاد شهدای میناب، برگزاری نمایشگاه عکس شهدای میناب، برگزاری پویش دل نوشته‌های دانش آموزان به شهیدان میناب، رونمایی از دو اثر کتاب ، سخنرانی و مداحی از جمله برنامه‌های این مراسم بود.

بیش از ۴۰۰ دانش آموز هم در این مراسم در پویش دلنوشته برای دانش آموزان شهید میناب شرکت کردند.