به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نایب‌رئیس ژیمناستیک دختران استان همدان گفت: این مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های برتر رشته مینی‌ترامپولین، ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و فراهم کردن زمینه آمادگی بیشتر آنان برگزار شده است.

معصومه جعفری، افزود: برگزاری این رقابت‌ها فرصتی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران و شناسایی ظرفیت‌های موجود در استان است.

نایب‌رئیس ژیمناستیک دختران استان همدان تاکید کرد: ورزشکاران استان با بهره‌گیری از این فرصت و آمادگی بیشتر، در رقابت‌های پیش‌رو نتایج ارزشمندی کسب می‌کنند.