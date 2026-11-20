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مسابقات مینیترامپولین ژیمناستیک دختران استان همدان با حضور ۱۰۰ ورزشکار از ۱۲ تیم در چهار رده سنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نایبرئیس ژیمناستیک دختران استان همدان گفت: این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر رشته مینیترامپولین، ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران و فراهم کردن زمینه آمادگی بیشتر آنان برگزار شده است.
معصومه جعفری، افزود: برگزاری این رقابتها فرصتی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران و شناسایی ظرفیتهای موجود در استان است.
نایبرئیس ژیمناستیک دختران استان همدان تاکید کرد: ورزشکاران استان با بهرهگیری از این فرصت و آمادگی بیشتر، در رقابتهای پیشرو نتایج ارزشمندی کسب میکنند.