مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به سالمند بودن نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت استان، از توسعه مراکز روزانه سالمندان و گسترش خدمات مراقبتی در منزل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران در آیین افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار ساری، گفت: مازندران دومین استان سالمند کشور است و نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند؛ از این رو توسعه مراکز سالمندی و افزایش خدمات مراقبتی در منزل در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال، سلامت و کرامت سالمندان افزود: سالمندی پایان کار نیست، بلکه مرحله‌ای ارزشمند از زندگی است و سالمندان با تجربه و اندوخته‌های خود سرمایه‌های انسانی جامعه به شمار می‌روند.

رحمانی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از مرکز‌محوری به خانواده‌محوری و مشارکت‌محوری گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری مسئولان اجرایی، سلامت اجتماعی و محله‌محوری را در مناطق مختلف استان تقویت کنیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران، وفاق و همدلی میان مسئولان، نمایندگان مجلس و فرمانداران را از ظرفیت‌های مهم اجرای برنامه‌های اجتماعی دانست و افزود: در ۱۱۱ محله استان شناسنامه محلات تدوین شده و با هم‌افزایی سپاه، برنامه‌های همدلی و مشارکت در ۲۲۰ محله دنبال شده است.

وی همچنین از پیگیری توسعه مراکز روزانه و ایجاد مراکز اقامتی موقت اوتیسم در استان خبر داد و گفت: امیدواریم با همراهی سازمان بهزیستی کشور و مسئولان استانی، زمینه راه‌اندازی این مراکز نیز فراهم شود.

رحمانی با قدردانی از حمایت‌های رئیس سازمان بهزیستی کشور، استاندار مازندران و نمایندگان مجلس، تأکید کرد: افتتاح مرکز سالمندان دیدار پایان مسیر نیست، بلکه گامی برای توسعه خدمات است و نتیجه همدلی مسئولان باید در زندگی مردم و ارتقای سلامت جامعه دیده شود.

مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار در خیابان خیام ساری با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد.