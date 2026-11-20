رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، راه‌اندازی دهکده سلامت سالمندان در جنگل ۶۰ هکتاری جنوب ساری و ایجاد مرکز موقت اقامتی اوتیسم را دو مطالبه مهم حوزه بهزیستی در مازندران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار، خواستار راه‌اندازی دهکده سلامت سالمندان در جنگل ۶۰ هکتاری جنوب ساری و ایجاد مرکز موقت اقامتی اوتیسم در این شهر شد.

وی با تأکید بر اینکه جامعه هدف سازمان بهزیستی تنها افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی نیست، گفت: بهزیستی باید برای همه خانواده‌ها برنامه داشته باشد و خدمات حمایتی و مشاوره‌ای خود را متناسب با نیاز‌های جامعه گسترش دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت جمعیتی استان‌های شمالی، کاهش رشد جمعیت و پایین بودن آمار ازدواج را از نگرانی‌های این مناطق دانست و بر ضرورت توجه به محله‌محوری، تقویت برنامه‌های اجتماعی و تشویق به ازدواج تأکید کرد.

بابایی کارنامی همچنین با قدردانی از حمایت استاندار مازندران از مرکز روزانه سالمندان دیدار، سالمندان را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و بر ضرورت تقویت خدمات و مراکز ویژه این گروه تأکید کرد.

وی در پایان دو مطالبه را مطرح کرد: ایجاد دهکده سلامت سالمندان با رویکرد آینده‌نگر در جنگل ۶۰ هکتاری جنوب ساری و پیگیری راه‌اندازی مرکز موقت اقامتی اوتیسم در ساری برای ارائه خدمات حمایتی به افراد دارای اوتیسم و خانواده‌های آنان.