نخستین دوره مسابقات بین‌المللی سبک شین‌دن‌کیو‌کوشین کاراته با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار از ایران و شش کشور خارجی، ۲۸ و ۲۹ آبان به میزبانی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت کاراته استان همدان گفت: این رقابت‌ها در دو بخش بانوان و آقایان و در همه رده‌های سنی، به مدت دو روز در سالن امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد.

شهگل افزود: ورزشکارانی از کشور‌های افغانستان، پاکستان، روسیه، نیجریه، زیمبابوه و ترکیه در این دوره از مسابقات حضور داشتند و رقابت‌ها با کیفیت فنی مطلوب برگزار شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: همدان از پتانسیل بالایی برای میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، بین‌المللی، آسیایی و حتی جهانی برخوردار است.

فتاحی، رئیس سبک شین‌دن‌کیو‌کوشین کاراته نیز با قدردانی از مردم مهمان‌نواز همدان، میزبانی این استان را فرصتی برای توسعه تعاملات ورزشی و برگزاری رقابت‌های بین‌المللی دانست.