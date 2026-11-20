به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در راستای توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی و بهبود پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت، دکل مخابراتی روستای مقدادیه بخش زاویه شهرستان زرندیه افتتاح شد.

برای اجرای این طرح ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات هزینه شده است.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، افزایش سرعت اینترنت و توسعه زیرساخت ارتباطی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۴۰۷ باید اجرایی شود.