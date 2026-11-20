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همزمان با هفته بسیج نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در رشت با حضور نماینده ولی فقیه درگیلان و فرمانده سپاه قدس گیلان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی با هدف عرضه محصولات با قیمت متعادل به مردم و کمک به معیشت شهروندان دایرشده است گفت : ۵۰ شرکت تولیدی از داخل و خارج از استان محصولات و مایحتاج اساسی مردم را به قیمت کارخانه و کمتر از قیمت مصوب بازار عرضه میکنند.
سرهنگ حسن امینی گفت : این نمایشگاه از امروز تا ۸ آذر از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در مجتمع دخانیات میدان فرهنگ دایر است.