افتتاح نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در رشت افتتاح نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در رشت افتتاح نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در رشت افتتاح نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در رشت افتتاح نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در رشت افتتاح نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه نمایشگاه عرضه کالا‌های اساسی با هدف عرضه محصولات با قیمت متعادل به مردم و کمک به معیشت شهروندان دایرشده است گفت : ۵۰ شرکت تولیدی از داخل و خارج از استان محصولات و مایحتاج اساسی مردم را به قیمت کارخانه و کمتر از قیمت مصوب بازار عرضه می‌کنند.

سرهنگ حسن امینی گفت : این نمایشگاه از امروز تا ۸ آذر از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب در مجتمع دخانیات میدان فرهنگ دایر است.