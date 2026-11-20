به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۲۹ آبان، یادآور روزی است که مردم ساری با اتحاد و ایثار، سهم خود را در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی به ثبت رساندند؛ روزی که نام چهار شهیدش همچنان در حافظه تاریخی این شهر زنده است.

مردم انقلابی ساری در این روز شجاعانه در کوچه و خیابان‌ها حاضر شدند و با شعارهای کوبنده خود، قلب پایتخت مازندران را به لرزه انداختند. یکی از شاهدان آن روزها می‌گوید: این همه جماعت آمده بودند و ما هم قطره‌ای از آن جماعت بودیم. شعار ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود.

در این قیام، روحانیت، بازاریان، مدارس و قشرهای مختلف مردم همگی پیکره واحدی را در مبارزه علیه رژیم پهلوی تشکیل داده بودند. رژیم طاغوت برای سرکوب مردم از هیچ خشونتی فروگذار نکرد و مأموران حتی با ماشین‌های آتش‌نشانی، آب جوش بر سر معترضان ریختند.

در این درگیری‌ها، در روز بیست و نهم آبان، چهار شهید والامقام به نام‌های محمود علامه، فرامرز ثمربخش، عزت الله رهنما و سید محمدجواد گلمایی به شهادت رسیدند. خون این شهدا، حقیقت را بر پیکر رژیم طاغوت نوشت؛ حقیقتی که تنها چند ماه بعد، پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی را رقم زد.

ساری همچنان نام این شهیدان را بر دوش می‌کشد؛ شهیدانی که خونشان راه را برای طلوع فجر انقلاب اسلامی هموار کرد.

گزارش از سیده حکیمه موسوی