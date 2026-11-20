به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس این اطلاعیه مدارس کهگیلویه و بویراحمد فعلاً تعطیل نمی‌شوند و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس منوط به بررسی آمار بیماری آنفلوآنزا در استان است.

شریفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم گفت: پس از بررسی آمار جدید شیوع بیماری در صورت افزایش آمار و بررسی شاخص‌ها و میزان غیبت دانش آموزان در کمیسیون با حضور استاندار مطرح و در صورتی که شاخص‌ها افزایش یافته باشد درباره تعطیلی یا ادامه فعالیت مدارس تصمیم‌گیری خواهد شد.