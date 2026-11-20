نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به ادامه محاصره ایران، این روزها را حساس و سرنوشت‌ساز دانست و گفت: ایران در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باقی نخواهد ماند و مسئولان برای شکستن محاصره تصمیم گرفته‌اند؛ از جمله به‌زودی نفتکش‌های ایرانی از مبدأ خارک به سمت چین حرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل ؛ آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل، با اشاره به فشار آمریکا و اسرائیل برای ایجاد اعتراضات داخلی در ایران، گفت: دشمن از همه ابزار‌های فشار استفاده کرده، اما نه به اهداف خود رسیده، نه نظام را ساقط کرده و نه ملت را به عصیان واداشته است.

وی تأکید کرد: ایران در وضعیت نه جنگ، نه صلح باقی نخواهد ماند و مسئولان برای شکستن محاصره تصمیم گرفته‌اند؛ از جمله به‌زودی نفتکش‌های ایرانی از مبدأ خارک به سمت چین حرکت خواهند کرد.

خطیب نمازجمعه اردبیل با اشاره به تبعات محاصره بر اقتصاد جهانی و حمل‌ونقل نفت، گفت: ایران برای پایان دادن به این وضعیت، مطالباتی از جمله رفع محاصره و تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و به رسمیت شناختن استفاده صلح‌آمیز از صنعت هسته‌ای بر اساس معاهده ان‌پی‌تی دارد و حاضر است در صورت پذیرش این شروط، تنگه را در دو روز باز کند.

آیت الله عاملی تلاش آمریکا برای خروج از جنگ و درخواست کمک از چین و روسیه را نشانه شکست دانست و با انتقاد از تلاش برای مصونیت نتانیاهو در برابر احکام دیوان کیفری بین‌المللی، گفت: این اقدام فلسفه عدالت بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد.

وی همچنین از بی‌توجهی نشست سه کشور به بحران غزه، جنگ اوکراین و معضل محیط زیست انتقاد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل همچنین با محکومیت زندانی شدن علما در بحرین و برخی کشور‌های اسلامی، گفت: این علما به دلیل حمایت از فلسطین، نقد حاکمان جائر و حمایت از ایران و مخالفت با آمریکا زندانی شده‌اند و اهانت و جنایت در حق علما، مقدمه افول حاکمان ستمگر است.

آیت‌الله عاملی همچنین از مواضع علمای حامی فلسطین و محکوم‌کننده محاصره غزه قدردانی کرد و آزادی علمای زندانی در کشور‌های اسلامی را خواستار شد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج، حلقه‌های صالحین را هم از حلقه‌های علمی، معرفتی، تربیتی و تفریحی ارزشمند دانست و از خانواده‌ها خواست فرزندان خود را به حضور در این حلقه‌ها تشویق کنند.

او بسیج را از برکات امام خمینی (ره) و مظهر حضور ملت در عرصه‌های حساس کشور دانست و حضور مردم در تجمعات را از کارکرد‌های تاریخی بسیج برشمرد.

امام جمعه اردبیل در پایان از تلاش دولت برای تأمین نیاز‌های کشور در شرایط محاصره قدردانی کرد، و بررسی بیشتر تغییر قیمت نان، به‌عنوان قوت غالب گروه‌های آسیب‌پذیر، و روشنگری درباره تغییر قیمت بنزین و ارائه راهکار برای مشکلات ناشی از آن را خواستار شد.