به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فعالیتی که با نگهداری نژاد‌های مختلف اسب و تولید کره‌اسب، بخشی از ظرفیت‌های این حوزه را به نمایش گذاشته است.

در کنار فعالیت‌های پرورش اسب، این باشگاه میزبان علاقه‌مندانی است که برای یادگیری فنون سوارکاری به این مجموعه می‌آیند؛ عده‌ای هم تماشای هنرنمایی سوارکاران و حرکت اسب‌ها را بهانه‌ای برای حضور در این فضا قرار داده‌اند.

اینجا سوارکاری فقط یک ورزش نیست؛ تجربه‌ای جذاب که علاقه‌مندان را با دنیای اسب‌ها آشنا می‌کند؛ از اسب‌های شاخص این مجموعه که سابقه حضور در همایش‌های مختلف را دارد و پدرش قهرمان جهان شده است.

در کنار نژاد‌های اصیل، اسب‌های دوخون نیز در این مجموعه پرورش داده می‌شوند؛ حاصل تلفیق نژاد ترکمن و کرد که به گفته پرورش‌دهنده، در کورس و مسابقات نیز توانایی و کارایی بالایی دارند.

ارتباط با پرورش‌دهندگان خراسان شمالی و آشنایی با ظرفیت‌های پرورش اسب ترکمن، زمینه‌ای برای توسعه این نژاد اصیل و استفاده از روش‌های تلقیح مصنوعی و انتقال اسپرم فراهم کرده است.

پرورش اسب، فعالیتی تخصصی و نیازمند دانش، تجربه و امکانات مناسب است؛ ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر حفظ نژاد‌های اصیل، زمینه اشتغال و درآمدزایی را هم فراهم کند.