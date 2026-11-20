خراسان جنوبی در مسابقات میانداری انفرادی و مرشدی جوانان و بزرگسالان کشور که با شرکت ۵۶ ورزشکار در زورخانه موسی بن جعفر بیرجند برگزار شد، قهرمان شد؛ خراسان رضوی و تهران دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رقابت‌های میانداری انفرادی و مرشدی قهرمانی جوانان و بزرگسالان که از دو روز قبل در زورخانه موسی بن جعفر بیرجند با شرکت ۵۶ نفر از ورزشکاران در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار شده بود پایان یافت.

این دوره از مسابقات به مناسبت شانزدهمین سالگرد ثبت جهانی آیین‌های زورخانه‌ای بیرجند در سازمان یونسکو برگزار شد.

در نتایج به دست آمده تیم استان خراسان جنوبی قهرمان این دوره از مسابقات شد و تیم‌های استان‌های خراسان رضوی و تهران به ترتیب در سکو‌های دوم و سوم این دوره از مسابقات ایستادند.