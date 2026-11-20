به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،فتاحیان گفت: پیرو تأکید استاندار کرمانشاه و با پیگیری مستمر مجموعه مدیریتی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، دغدغه‌های اصلی ساکنان و فعالان این دو محدوده ناشی از دو حادثه انفجار و سیلاب، برطرف شده و زندگی و فعالیت‌های روزمره به روال عادی بازگشته است.

مهدی فتاحیان اظهار کرد: در پی وقوع دو حادثه در محله ملا‌حسینی جعفرآباد و پیاده‌راه پزشکان طی ماه گذشته، مجموعه مدیریت استان با حضور میدانی و پیگیری مستمر، روند امدادرسانی، رفع خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داد تا مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی افزود: در محله ملا‌حسینی جعفرآباد، حادثه انفجار ناشی از عملیات حفاری پیمانکار شرکت آب و فاضلاب، علاوه بر خسارات جانی و مالی، مشکلاتی در بخش‌هایی از زیرساخت‌های خدماتی منطقه ایجاد کرد. بلافاصله پس از حادثه، با بسیج ظرفیت دستگاه‌های مسئول، اقدامات امدادی و سپس عملیات ترمیم و بازسازی شبکه‌های آسیب‌دیده آغاز شد.

فتاحیان با اشاره به برقراری مجدد خدمات زیربنایی در این محله تصریح کرد: در حال حاضر، تمامی خدمات زیرساختی آسیب‌دیده از جمله شبکه‌های خدمات‌رسان برقرار شده و مشکل سیستم دفع فاضلاب محله نیز که پیش از وقوع حادثه با اختلال مواجه بود، برطرف شده است.

وی ادامه داد: اگرچه به دلیل رطوبت خاک و شرایط نامساعد بستر، اجرای عملیات نهایی تسطیح و شن‌ریزی معابر به چند روز آینده موکول شده است، اما این موضوع صرفاً مربوط به تکمیل اقدامات سطحی و عمرانی است و خدمات اصلی و زیرساختی منطقه به وضعیت عادی بازگشته است. با مساعد شدن شرایط خاک و انتقال بخشی از خاک سطحی توسط شهرداری، عملیات شن‌ریزی و ساماندهی نهایی کوچه انجام خواهد شد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه همچنین درباره پیاده‌راه پزشکان گفت: در پی انسداد مسیر خروج آب‌های سطحی و فاضلاب، آب و فاضلاب به طبقات زیرین برخی واحد‌های تجاری و درمانی نفوذ کرده بود که با ورود نیرو‌های آتش‌نشانی، تخلیه آب و سپس شناسایی و ترمیم مسیر اصلی دفع فاضلاب در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام عملیات حفاری، رفع انسداد و ترمیم مسیر فاضلاب، محل عملیات نیز بازسازی شد و فعالیت عادی مراکز تجاری و درمانی این محدوده از سر گرفته شده است. همچنین پارکینگ آسیب‌دیده نیز فعالیت عادی خود را آغاز کرده و پس از گذشت چند روز و تثبیت و نشست خاک، عملیات موزاییک‌کاری و تکمیل اقدامات نهایی آن انجام خواهد شد.

فتاحیان با تأکید بر اینکه اولویت مدیریت استان، رفع دغدغه‌های مردم و بازگرداندن شرایط عادی زندگی به مناطق آسیب‌دیده بوده است، خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوعات از نخستین ساعات وقوع حوادث تا مرحله بازسازی و برقراری کامل خدمات، با حضور مستمر مجموعه مدیریت بحران استانداری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ادامه داشته است.

وی ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری کرمانشاه، شهرداری و شهرداری مناطق ۳ و ۴، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، فوریت‌های پزشکی و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده گفت: آنچه اهمیت دارد، این است که پس از امدادرسانی اولیه، پیگیری مشکلات مردم متوقف نشود و دستگاه‌ها تا بازگشت جریان عادی زندگی در کنار شهروندان باقی بمانند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تأکید کرد: مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حادثه و امدادرسانی محدود نمی‌شود، بلکه بازسازی، بازتوانی و رفع کامل دغدغه‌های مردم نیز بخشی از مسئولیت این مجموعه است و این رویکرد با جدیت در مدیریت استان دنبال می‌شود.