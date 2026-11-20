رئیس فرهنگسرای قرآن گفت: امروزه رویکرد عموم مردم به سمت هنر است و اگر بتوانیم محتوا‌های قرآنی را در قالب‌های هنری اعم از هنر‌های تجسمی، نمایشی و موسیقی پیوند بزنیم، قطعا ماندگاری آن و توجه ویژه مردم را جلب خواهد کرد.

رحیم قربانی، رئیس فرهنگسرای قرآن، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: فرهنگسرای قرآن در ادامه سلسله رونمایی‌های «نون والقلم»، ششمین رونمایی را بر اساس شرایط روز به کتاب «قرآن و فصل جنگ» اختصاص داد که به ارائه راهکار‌های قرآنی برای عموم مردم در زمان جنگ می‌پردازد.

وی افزود: این کتاب ضرورت دارد که محتوای آن برای تبیین قرآنی و روشن کردن تکالیف قرآنی برای عموم مردم، دولتمردان، سیاستمداران و حتی نظامیان تبیین شود. این کتاب باید در اجتماعات مردمی و میادین برای عموم مردم معرفی شود تا راهکار‌هایی که قرآن برای مردم، نظامیان و دولتمردان قرار داده، بیشتر شناخته شود.

رئیس فرهنگسرای قرآن از افتتاح هم‌زمان نمایشگاه «سوره‌های پایداری» در این فرهنگسرا خبر داد و گفت: با توجه به اینکه عموم مردم ممکن است با محتوای کلی قرآن و سوره‌ها آشنا نباشند، ساختار سوره‌های قرآن کریم در ۲۵ تابلو شامل ۲۵ سوره قرآن با موضوع ایثار، استقامت، جهاد، شهادت و صبر، با توجه به شرایط روز آماده و در معرض عموم قرار گرفته است.

قربانی تصریح کرد: عموم مردم می‌توانند در فرهنگسرای قرآن این تابلو‌های هنری را ببینند و در یک نگاه با محتوای ۲۵ سوره قرآن کریم که به موضوع ایثار، مقاومت و جهاد می‌پردازد، آشنا شوند. این نمایشگاه به‌مرور در ۳۴ فرهنگسرای دیگر تهران نیز به نمایش درخواهد آمد و بخشی از آن در اجتماعات مردمی و میادین نیز ارائه خواهد شد.

وی به یکی از خلا‌های فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و گفت: از خلا‌هایی که فعالیت‌های قرآنی ما با آن مواجه است، عدم ارائه فعالیت‌های قرآنی با زبان هنر است. عموم مردم، نوجوانان، جوانان و متخصصان امروز رویکردشان به سمت هنر است و اگر بتوانیم محتوا‌های قرآنی را در قالب‌های هنری اعم از هنر‌های تجسمی، نمایشی و موسیقی پیوند بزنیم، قطعاً ماندگاری آن و توجه ویژه مردم را جلب خواهد کرد.

رئیس فرهنگسرای قرآن با تأکید بر هدف اصلی نمایشگاه «سوره‌های پایداری» گفت: هدف اصلی این بوده که عموم مردم در یک نگاه با محتوای سوره‌های مناسب شرایط فعلی، با موضوع ایثار، جهاد و شهادت آشنا شوند و هر یک از این تابلو‌ها نیاز دارد که یکی از اساتید قرآنی در میادین برای عموم مردم تبیین کند. حتی سخنرانان می‌توانند محتوای این تابلو‌های قرآنی را به عنوان موضوع سخنرانی خود در میادین قرار دهند.

قربانی از برنامه‌ریزی فرهنگسرای قرآن برای شناسایی نقاط ضعف و خلا‌های فعالیت‌های قرآنی در کشور خبر داد و گفت: فرهنگسرای قرآن در ۱۴ حیطه قرآنی برنامه‌ریزی‌های خاصی دارد؛ از جمله حیطه هنر‌های قرآنی، فعالان رسانه و فضای مجازی، فعالیت‌های قرآنی با موضوع هوش مصنوعی، نغمات دینی، مهد‌های کودک قرآنی و تشکیل مجامع قرآنی منطقه‌ای.

وی افزود: رویکرد ما سپردن امور قرآنی تخصصی به متخصصان قرآنی و پیگیری امور به شکل مردمی و جهادی است. اگر فعالیت‌های قرآنی به فعالان نخبه و متخصص در همان رشته سپرده شود، قطعاً فعالیت‌ها بهتر، منسجم‌تر، تأثیرگذارتر و فراگیرتر انجام می‌شود. ما تحت قالب ۱۴ مجمع قرآنی نخبگانی این موضوعات را راه‌اندازی کرده‌ایم و تا پایان سال این مجامع در رشته‌های مختلف ایجاد خواهد شد.

رئیس فرهنگسرای قرآن در پایان به حیطه‌های آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس خلا‌های شناسایی‌شده، حیطه قرآنی فرهنگسرای قرآن از روش‌های آموزش، رشته‌های مختلف آموزشی، طراحی اردو بازی‌های قرآنی و توجه به فعالیت‌های قرآنی کودکان و نوجوانان پیگیری می‌شود. تشکیل کارگروه تخصصی آموزشی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای بازنگری کل محتوای آموزشی در فرهنگسرا‌های تهران با رویکرد قرآنی، از جمله پیگیری‌های ویژه فرهنگسرا بوده است.