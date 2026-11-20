رئیس دانشگاه پیام نور ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود، اعتماد ۱۵۲ هزار داوطلب برای انتخاب این دانشگاه به عنوان مقصد تحصیلی خود را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیام‌نور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس دانشگاه پیام نور ضمن تبریک به دانشجویان جدیدالورود، اعتماد ۱۵۲ هزار داوطلب برای انتخاب این دانشگاه به عنوان مقصد تحصیلی خود را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیام‌نور دانست.

محمدهادی امین‌ناجی در پی اعلام نتایج پذیرش دانشجویان سال ۱۴۰۵، ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان جدید، انتخاب دانشگاه پیام‌نور به عنوان تنها دانشگاه باز اجتماعی کشور که مقصد تحصیلی قریب به ۱۵۲ هزار پذیرفته‌شده آزمون ورودی دانشگاه‌ها را معین ساخته، جلوه‌ای از اعتماد جامعه به جایگاه و رسالت این دانشگاه دانست و از تلاش رؤسای استانی، همکاران دانشگاه و فعالان عرصه رسانه و روابط عمومی قدردانی کرد.

در متن پیام رئیس دانشگاه پیام نور آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پذیرفته‌شدن دانشجویان عزیز در دانشگاه پیام‌نور را صمیمانه تبریک می‌گویم و امیدوارم این انتخاب، سرآغاز مسیری پربار در شکوفایی استعدادها، رشد علمی و نقش‌آفرینی مؤثر آنان برای پیشرفت کشور در پرتو دو شعار عدالت آموزشی و عدالت نوآوری باشد.

انتخاب دانشگاه پیام‌نور از سوی ۱۵۲ هزار داوطلب برای ادامه تحصیل، جلوه‌ای ارزشمند از اعتماد عمومی به بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور و دانشگاهی مردمی و عدالت‌محور است؛ دانشگاهی که با رسالت گسترش فرصت‌های برابر آموزشی، همواره در مسیر توسعه دسترسی اقشار مختلف جامعه به آموزش عالی گام برداشته است. بی‌تردید، این اعتماد سرمایه‌ای اجتماعی و مسئولیتی بزرگ برای خانواده دانشگاه پیام‌نور است.

در این فرصت، از تلاش‌ها و پیگیری‌های ارزشمند رؤسای استانی، مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه در سراسر کشور که در معرفی ظرفیت‌ها و پیشبرد فرایند جذب دانشجو نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

همچنین از تلاشگران عرصه رسانه و همکاران پرتلاش روابط عمومی در سازمان مرکزی و استان‌ها که با اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و تبیین دستاورد‌ها و خدمات علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در معرفی شایسته ظرفیت‌ها و تقویت اعتماد عمومی کوشیدند، سپاسگزارم. بی‌شک، بازتاب دقیق و امیدآفرین دستاورد‌های دانشگاه، نقشی مؤثر در تبیین جایگاه و رسالت اجتماعی آن دارد.

اکنون انتظار می‌رود تمامی مدیران، رؤسای استانی و همکاران دانشگاه با عزم مضاعف، هم‌افزایی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، برای جذب حداکثری پذیرفته‌شدگان و تسهیل فرایند ثبت‌نام آنان اهتمام ورزند و زمینه استقبال شایسته از دانشجویان جدید را در خانواده بزرگ دانشگاه پیام‌نور فراهم آورند.

پاسداشت اعتماد ۱۵۲ هزار داوطلب، در گرو تلاش مستمر برای ارتقای کیفیت آموزش، تقویت جایگاه علمی دانشگاه و استمرار رسالت مردمی و عدالت‌محور آن است.