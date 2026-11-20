به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، در مراسمی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام انصاری، حجت‌الاسلام جوان‌جسور به‌عنوان امام جمعه جدید این شهرمعرفی شد.

آیت‌الله مظفری در این مراسم با اشاره به جایگاه نماز جمعه در جامعه، حضور و مشارکت مردم در این فریضه عبادی و سیاسی را ضروری دانست و از مسئولان، مؤمنان و خیران خواست با امام جمعه جدید همکاری کنند.

عباسپور، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی نیز نماز جمعه را از ارکان اصلی وحدت برشمرد و با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت همدلی و هماهنگی بیشتر مردم و مسئولان برای خدمت‌رسانی تأکید کرد.

در ادامه، آیت‌الله مظفری با حضور در دفتر امام جمعه دانسفهان با جمعی از طلاب و روحانیون این شهر دیدار و گفت‌و‌گو کرد و با اشاره به شرایط حساس کشور، بر اهتمام جدی برای برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف و حضور پررنگ جوانان و نوجوانان تأکید کرد.