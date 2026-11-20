سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در صورت اجرایی شدن تهدید دشمن، بندر جده و دیگر بنادر عربستان هدف نیرو‌های ما خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد، نیرو‌های مسلح این کشور اعلام می‌کنند در صورتی که دشمن سعودی به تهدیدات خود مبنی بر بمباران بندر الحدیده عمل کند، بندر جده و همه بنادر دشمن سعودی در ساحل دریای سرخ هدف نیرو‌های ما قرار خواهد گرفت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما به کارمندان و کارکنان این بنادر و همه افراد حاضر در آنها هشدار می‌دهیم که فورا این مناطق را ترک و از آنها دوری کنند. ما همچنین از همه شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم فورا کشتی‌های خود را از این بنادر تخلیه کنند.

یحیی سریع همچنین افزود: نیرو‌های مسلح این کشور به شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهند که آسمان عربستان به جز آسمان مکه مکرمه و مدینه منوره امن نیست، زیرا که ممکن است صحنه عملیات ما طی چند ساعت آینده باشد.

هشدار یمن به هدف قرار دادن نیروگاه برق الشقیق عربستان

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در واکنش به هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق صعده و المخا از سوی عربستان سعودی اعلام کرد: نیروگاه برق الشقیق در ساعات آینده هدف مشروع نیرو‌های ما خواهد بود.

یحیی سریع به کارکنان و کارمندان این نیروگاه هشدار داد فوراً آن را تخلیه کنند و از شهروندان خواست به آن نزدیک نشوند.

اعلام مرکز مالی در ریاض به‌عنوان هدف نظامی

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: مرکز مالی و تجاری در شهرک اقتصادی ملک عبدالله در ریاض پایتخت عربستان سعودی، هدف نظامی نیرو‌های ما است. از این‌رو، از تمامی کارمندان و کارکنان این مرکز و همچنین شهروندان می‌خواهیم فوراً از آنجا فاصله بگیرند.