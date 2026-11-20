به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار در ساری، با هشدار درباره شتاب سالمندی جمعیت گفت: اکنون ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در کشور زندگی می‌کنند که ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و این سهم تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ درصد می‌رسد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۵ شمار سالمندان از کودکان و در سال ۱۴۲۲ از جوانان بیشتر شود؛ بنابراین کشور باید از هم‌اکنون برای پیامد‌های این تغییر جمعیتی آماده شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قرار گرفتن مازندران و گیلان در میان هشت استان سالمند کشور گفت: ۱۹ شهر کشور از جمله ساری به عنوان شهر دوستدار سالمند معرفی شده‌اند و لایحه قانون سالمندی نیز برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در دست تدوین است.

حسینی با بیان اینکه ۱۰ درصد سالمندان کشور با بیماری خاص و ۶۰ درصد با بیماری مزمن درگیرند، از شناسایی ۵۱ هزار زن سالمند تنها در کشور خبر داد و افزود: برای این گروه خدمات ویژه تعریف شده است. به گفته وی، تنها ۲۷ متخصص رفتار با سالمندان در کشور فعال هستند و سازمان بهزیستی برای توسعه خدمات تخصصی و مراقبتی، برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد.

وی همچنین از برنامه ایجاد دهکده سالمندی در ۱۳ شهر کشور خبر داد و ساری را از شهر‌های دارای اولویت اجرای این برنامه دانست و گفت: برای اجرای این طرح باید زمین و مجوز‌های لازم فراهم شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، روزانه‌سازی و کوچک‌سازی مراکز نگهداری سالمندان را از رویکرد‌های این سازمان برشمرد و با اشاره به افتتاح مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار در ساری، از اجرای این الگو در این مرکز قدردانی کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش از افزایش ۱۰۰ درصدی حق پرستاری خانواده‌محور در دوره جنگ خبر داد و گفت: این افزایش به معنای تخصیص سالانه ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار بیشتر به مازندران است. همچنین تبدیل وضعیت و تخصیص یارانه مرکز سالمندان دیار پیگیری خواهد شد و ارائه خدماتی مانند ویزیت در منزل نیز در دستور کار قرار دارد.

مرکز روزانه توانبخشی آموزشی سالمندان دیدار، به عنوان هشتصد و یکمین مرکز سالمندان کشور، در خیابان خیام ساری افتتاح شد.