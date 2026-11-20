فرمانده سپاه انصارالرضا گفت: همزمان با هفته بسیج، بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال طرح محرومیت‌زدایی در خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضا پیش از خطبه‌های نماز جمعه بیرجند گفت: همزمان با هفته بسیج، بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال طرح محرومیت‌زدایی در خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد که در راستای خدمت‌رسانی به مردم، رفع نیاز‌های مناطق محروم و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه اجرا شده است.

سردار بهروز افزود: بسیج مختص یک قشر خاص نیست بلکه مربوط به تمام اقشار جامعه و در هر سن و سالی ست که توانسته در همه زمینه‌ها ورود پیدا کرده و برای حل مشکلات جامعه تلاش کند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به گذشت ۴۷ سال از شکل‌گیری بسیج، این مجموعه را یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی دانست و افزود: امروز با افتخار به گذشته بسیج، فرهنگ ایثار، رشادت، شجاعت و ازخودگذشتگی آن می‌نگریم؛ فرهنگی که در طول سال‌ها با تقدیم شهدا و تربیت انسان‌های بزرگ، در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.

سردار بهروز گفت: این فرهنگ برای همه ملت‌ها تاریخ ساز است و میتوانیم با این فرهنگ پایه‌های حکومت مهدوی را بسازیم.