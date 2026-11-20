سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران، ۱۱ بازیکن این تیم را برای آخرین دیدار گروه D انتخابی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ مقابل لائوس مشخص کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز، جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران (۱۹:۰۰ به وقت لائوس) در ورزشگاه ملی لائوس در شهر وینتیان به مصاف لائوس می‌رود.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران برای این دیدار، ۱۱ بازیکن زیر را به میدان می‌فرستد:

راستین شجاعی‌مهر، کیارش شهبازی، پارسا خشت‌زر، آرش خامی‌زاد، محمد زمردیان، یاسان جعفری (کاپیتان)، حسین محمدولی، کیوان ایران‌زاد، محمد حسین‌مرادی، طا‌ها یوسفی‌راد و امیرسام جنت‌علی‌پور.

ایران پیش‌تر با سه پیروزی در سه بازی، صعود به جام ملت‌های آسیا را قطعی کرده و در این دیدار درپی پایان مسابقات با امتیاز کامل است.