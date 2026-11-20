همزمان با آغاز هفته بسیج، دویست‌وشصت‌وچهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان‌های استان تهران با محوریت حمایت از کشور و نمایش وحدت ملی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز هفته بسیج، زنجیره اجتماعات مردمی در شهرستان‌های استان تهران با برگزاری دویست‌وشصت‌وچهارمین نشست شبانه، بار دیگر بر ایستادگی مردم در برابر دشمنان تأکید کرد.

این اجتماعات که با محوریت همبستگی ملی و حمایت از اقتدار کشور برگزار می‌شود، طی ۹ ماه گذشته، نمادی از استمرار حضور و پایداری مردم در برابر تهدیدات دشمنان این آب و خاک بوده است. حضور گسترده مردم در این شب‌ها، پیامی روشن از آمادگی و هوشیاری ملت در حفظ ارزش‌ها و امنیت کشور است.