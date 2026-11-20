به گزارش خبرگزاری صدا و.سیما ؛ یادواره شهدای حماسه‌ساز آبادان با محور شهید دریاقلی سورانی در بهشت زهرا (س) برگزار شد.

یادواره شهدای حماسه‌ساز آبادان، با محوریت چهل‌وششمین سالگرد شهادت شهید دریاقلی سورانی و با حضور فرزند این شهید، جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان جبهه آبادان، در قطعه ۳۴ بهشت زهرا (س) برگزار شد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه آبادان، روایت‌هایی از رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهید دریاقلی سورانی و حماسه رزمندگان در جبهه ذوالفقاری بیان شد.