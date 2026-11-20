به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان امردز در خطبه‌های نماز جمعه خرم‌آباد با گرامیداشت هفته بسیج، تفکر بسیجی را مبتنی بر دو اصل خداباوری و خودباوری دانست و گفت: بسیج امروز از یک تشکیلات فراتر رفته و به مکتب و اندیشه‌ای تبدیل شده است که ثمرات آن را در عرصه‌های نظامی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم می‌توان مشاهده کرد.

وی افزود: خداباوری، توکل به پروردگار و یقین به وعده الهی، در کنار خودباوری، اعتمادبه‌نفس، نوآوری، ابتکار، بصیرت و خستگی‌ناپذیری از ویژگی‌های اصلی تفکر بسیجی است که زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار کشور شده است.

امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه وضعیت نه جنگ و نه صلح خواند، تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران آشکار است و تجربه ۲۵ سال مذاکره بی‌حاصل با آمریکا، اروپا و آژانس هسته‌ای نشان داده است که نباید به وعده‌های دشمن دلخوش بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با تأکید بر هوشیاری ملت ایران در برابر سیاست‌های دشمن افزود: ملت ایران به دوران پیش از دفاع دوم بازنخواهد گشت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اقتدار و آمادگی، حافظ امنیت و استقلال کشور هستند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس، بر ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن و حفظ اقتدار نیروهای مسلح تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و نام‌گذاری این روز به نام تکریم مادران و همسران شهدا، گفت: صبر و استقامت خانواده‌های شهدا در ادامه مسیر شهیدان و پاسداری از آرمان‌های آنان، شایسته قدردانی و تکریم است و همه افراد جامعه باید مسئولیت خود را در قبال این خانواده‌ها بازخوانی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با گرامیداشت روز قهرمان ملی و یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نقش این شهید والامقام در شکست توطئه داعش و دفاع از جهان اسلام را یادآور شد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن دومین کنگره ملی شهدای لرستان، مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، خیران، هنرمندان، اصحاب رسانه و اهل قلم را در برگزاری شایسته این رویداد ضروری دانست و بر حمایت فکری، مادی و معنوی از این کنگره تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه با اشاره به آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون خرم‌آباد خاطرنشان کرد: این کارخانه ارزش‌گذاری شده و به‌زودی به مزایده گذاشته می‌شود و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های متقاضی با همدلی و همکاری مسئولان، زمینه احیای این واحد صنعتی و ازسرگیری فعالیت آن را فراهم کنند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت و پیگیری مسئولان برای به سرانجام رسیدن این موضوع، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نیز از الزامات اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: با توجه به آغاز فصل سرما، مدیریت مصرف سوخت و سایر منابع، ضرورتی برای بهره‌مندی عادلانه همه مردم از نعمت‌های الهی است.