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فرمانده سپاه لاهیجان گفت: این افراد در مدت ۵ روز از یادمانهای هویزه، دهلاویه، شلمچه و اروندکنار بازدید خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد مهرزاد گفت: کاروان راهیان نور با حضور ۶۰ دانش آموز دختر این شهرستان با دو دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.
وی افزود: این افراد در مدت ۵ روز از یادمانهای هویزه، دهلاویه، شلمچه و اروندکنار بازدید خواهند کرد.
فرمانده سپاه لاهیجان هدف از این سفر معنوی را ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه و تداوم راه امام و شهدا عنوان کرد.