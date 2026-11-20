به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد مهرزاد گفت: کاروان راهیان نور با حضور ۶۰ دانش آموز دختر این شهرستان با دو دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود: این افراد در مدت ۵ روز از یادمان‌های هویزه، دهلاویه، شلمچه و اروندکنار بازدید خواهند کرد.

فرمانده سپاه لاهیجان هدف از این سفر معنوی را ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه و تداوم راه امام و شهدا عنوان کرد.